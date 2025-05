Tilsa envía indirecta a Jackson Mora tras firmar papeles de divorcio: "Para que vea lo que se perdió"

Tilsa Lozano habría lanzado una contundente indirecta a su aún esposo Jackson Mora, durante una reciente emisión de su programa La Noche Habla. La modelo y conductora protagonizó un momento llamativo mientras se refería, entre bromas, al día en que acudió a firmar su divorcio.

Todo ocurrió durante una nueva secuencia del programa, donde ella y sus compañeros hablaban en tono jocoso sobre los requisitos "indispensables" para presentarse en el término de una relación. Tilsa aprovechó el espacio para revelar detalles del look que eligió para la ocasión, dejando claro que buscaba causar impacto visual.

Según comentó, eligió un vestido de lentejuelas en lugar de un atuendo formal como un sastre. Esta elección fue objeto de bromas en el set, pero también sirvió como plataforma para enviar un mensaje con doble sentido dirigido, aparentemente, a Jackson Mora.

El comentario ha generado repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios aseguran que la exvengadora ya no tiene intenciones de reconciliación. Por el contrario, parece decidida a dejar atrás esa etapa de su vida con humor y estilo. Aún no se conocen reacciones por parte de Jackson Mora.

Tilsa Lozano se mostró indignada en televisión al denunciar que su hija de nueve años se enteró de su divorcio por medio de un reportero del programa "Magaly TV, la firme". Según Tilsa, los reporteros llegaron hasta la playa y acosaron a sus hijos mientras grababan el momento.

La conductora aseguró que tiene pruebas de cómo los periodistas del programa invadieron la privacidad de su familia, incluyendo grabaciones donde se ve a su hija enterándose del doloroso hecho. Visiblemente afectada, pidió respeto por sus menores hijos y límites al momento de hacer cobertura mediática.

"Yo he tenido reporteros en la playa, atormentando a mis hijos, y mi hija de nueve años se enteró de mi separación por un reportero. Los tengo grabados. Eso no se hace, señora, no se cruzan límites", dijo muy ofuscada y al borde del llanto.