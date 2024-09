Tilsa Lozano celebra su regreso como 'vengadora' y anuncia nuevos shows: "Volví de entre las cenizas"

Después de casi 10 años alejada del espectáculo, Tilsa Lozano decidió volver a los escenarios con un show que hizo vibrar a todos los asistentes de una conocida discoteca. La exmodelo y conductora ha estado en el ojo público desde su regreso, y no es para menos, ya que su presentación fue todo un éxito.

Tilsa Lozano feliz con su regreso como vengadora y nuevos shows

Tras casi una década alejada de los escenarios, Tilsa Lozano ha decidido regresar al mundo del espectáculo y su primer show ha sido un verdadero éxito. La exmodelo y conductora se presentó en un evento denominado 'Fiesta Sodoma' en el Centro de Convenciones de Barranco, donde la energía del público fue desbordante.

"Fue una locura. Durante años, la gente me pedía un regreso. Bueno, regresó 'Nubeluz', regresó 'Tobellino'. (pausa y risas) Hasta que Camila me dijo: 'Oye, pintó esto'. Y yo dije: 'Vamos, pues'. Cuando salí y vi la cara de emoción de la gente y los gritos: 'Tilsa, Tilsa', volví. Volví de entre las cenizas como el ave fénix y la bandida se apoderó de mí", compartió emocionada.

Aunque inicialmente solo planeaba hacer una presentación, el entusiasmo de sus fans la llevó a extender su gira.

"Hemos aceptado uno para este fin de semana en Trujillo. No vamos a hacerlo así, a granel, sino que vamos a elegir las mejores propuestas y condiciones de las discotecas. Quiero dar algo bonito, algo de calidad", afirmó con determinación.

Tilsa es clara en que no se considera cantante, pero está comprometida a ofrecer un buen espectáculo. De tal manera, está eligiendo lugares con condiciones similares a la discoteca que se presentó; es decir, buenos escenarios, pantallas y demás.

"Al final acá no se le engaña a la gente, yo no soy cantante. Pero, bueno, la pasamos lindo, la gente quedó contenta y yo también", aseguró.

Durante la charla, Tilsa también reveló que planea grabar un nuevo tema. Esta posibilidad de un nuevo sencillo ha emocionado a sus seguidores, quienes esperan ansiosos su próximo lanzamiento.

"Hablé con DJ Peligro, que siempre me manda videos de las presentaciones. Él me decía: 'Huev*na, tienes que volver, haz un show más'. A raíz de esto, empecé a enviarle videos y me dijo: 'Tengo una canción lista para ti'", contó con entusiasmo.

¿Cómo tomó su regreso su pareja? El apoyo de su esposo, Jackson Mora, ha sido fundamental en este proceso.

"Me vio tan feliz y me dijo: 'Has brillado, se te veía feliz, la gente te ama. Yo no te voy a cortar las alas. Si quieres despedirte de tu público, anda y yo te acompañaré'", relató Tilsa sobre la reacción de su pareja ante su regreso al escenario. Este respaldo resalta la buena relación que tienen y cómo él la anima a seguir su carrera.

¿Tilsa planea tener un tercer hijo?

Además, Tilsa habló sobre su familia y si tiene planes de tener más hijos con su esposo Jackson Mora. La artista confesó que han hablado del tema.

"A veces lo pensamos, a veces lo despensamos. Cuando me acuerdo de que soy yo la que hace los nueve meses, no. Ya me dio flojera, la verdad. Yo creo que estamos así bien como estamos", explicó sobre su situación familiar, dejando claro que está cómoda con su vida actual.

El regreso de Tilsa Lozano ha sido muy esperado por sus seguidores, quienes han estado deseosos de verla en acción nuevamente. Con su carisma y energía en el escenario, Tilsa ha demostrado que sigue siendo una figura querida en el entretenimiento peruano. Su retorno marca una nueva etapa en su carrera, llena de oportunidades y el deseo de seguir brillando.

Así, Tilsa Lozano ha vuelto y parece lista para conquistar el escenario una vez más, mientras sus fans celebran su regreso y esperan más sorpresas en el futuro. Su energía y su talento son innegables, y sin duda, nos dejarán con ganas de más.