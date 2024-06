Tokio Hotel vuelve a Perú con su gira "Beyond The World 2024": Concierto será este 08 de diciembre

Tokio Hotel regresa a tierras peruanas para ofrecer en nuestra capital un increíble concierto como parte de su tour "Beyond The World 2024", que llevará a la banda de pop rock más importante de Alemania a Norteamérica, México y toda Latinoamérica. Conoce más detalles en esta nota.

Tokio Hotel en Perú

Tokio Hotel realizará un espectacular show el próximo domingo 08 de diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas para el evento estarán disponibles para ser adquiridas desde este lunes, 24 de junio, a las 9:00 a. m. a través de Joinnus.com y tendrá un 20% de descuento pagando con las tarjetas Interbank.

La banda alemana promete que brindará un electrizante show, donde sus fanáticos vivirán una gran experiencia al disfrutar en vivo de los mejores éxitos de la agrupación, que es reconocida a nivel mundial y que no necesita mayor carta de presentación, pues son ganadores de innumerables premios MTV en Europa, Latinoamérica y muchos otros.

El 8 de diciembre será una noche inolvidable, donde se combinará el sonido característico de la banda con las espectaculares actuaciones en directo. Tokio Hotel llega con un impresionante juego de luces y sonidos, así también con todos sus integrantes.

"Beyond The World 2024"

La gira "Beyond The World 2024" se dará inicio este 30 de noviembre en Los Ángeles, Estados Unidos (EE. UU.), en The Wiltern, y seguirá por las principales ciudades del mundo, incluidas Montreal, Nueva York, Ciudad de México, Santiago y São Paulo; y claro que no podía faltar nuestro país, donde habrá una única presentación. Los fans de de Tokio Hotel gozarán de un espectáculo extraordinario, con un repertorio lleno de los grandes éxitos y nueva música.

"Estamos más que emocionados de llevar nuestra música a nuestros increíbles fans de Norteamérica, México y Latinoamérica. Perú es una para irrepetible porque sabemos el gran amor y cariño que le tienen a nuestra música", dijo Bill Kaulitz. "Esta gira se trata de celebrar nuestro viaje y crear nuevos recuerdos con todos ustedes".

Tokio Hotel

La agrupación, fundada en 2001, se ha logrado convertir en una de las bandas más influyentes y exitosas del mundo. Su carrera abarca más de dos décadas, donde han lanzado múltiples álbumes de platino, ganado numerosos premios y actuado en estadios con entradas agotadas en todo el mundo. Es conocida por su mezcla única de rock, pop y música electrónica.

Tokio Hotel continúa ampliando los límites de su sonido y cautivando a sus fans en todo el mundo. Por ello, los fanáticos que asistan al concierto que se realizará en Lima este 8 de diciembre, como parte del tour "Beyond The World 2024", disfrutarán de una gran experiencia.