Tula Rodríguez rompe en llanto en concierto de Shakira: "No sé cómo vivir sin su amor"

Como se conocer, Tula Rodríguez se casó con Javier Carmona en el 2012, vivieron un amor feliz hasta que su esposo entró en coma y posteriormente falleció. Ahora, la querida artista estuvo en el concierto de Shakira, donde al cantar un tema habría recordado al padre de su hija.

El pasado 17 de febrero se llevó a cabo el concierto de Shakira en Perú, donde asistieron varios artistas del medio peruano. Entre ellos estaba la popular Tula Rodríguez que compartió un video donde se conmovió al cantar la canción de "Antología" durante el show. El video generó reacciones rápidamente y miles de visualización en sus redes sociales.

"Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor y descubrí lo que significa una rosa, y me enseñaste a decir mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de cien canciones, y hasta perdoné tus equivocaciones, y conocí más de mil formas de besar y fue por ti que descubrí lo que es amar", cantó la artista.