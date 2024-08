Valeria Piazza preocupa tras revelar delicado estado de salud y ausentarse de TV: ¿Qué le pasó?

La ex Miss Perú y querida conductora de televisión, Valeria Piazza, generó gran preocupación entre sus seguidores al ausentarse de su segmento de espectáculos en América Televisión. A través de sus redes sociales, la influencer reveló los complicados días que ha estado viviendo debido a un problema de salud que la mantuvo en cama y alejada de las pantallas.

Valeria Piazza, siempre activa en Instagram, compartió detalles de su delicado estado de salud. La conductora contó que pasó varios días con fiebre muy alta, lo que la debilitó y obligó a guardar reposo absoluto. A pesar de su malestar, Valeria no perdió el contacto con sus seguidores, quienes se preocuparon al escucharla con una voz muy afónica y débil.

El delicado estado de salud de Valeria Piazza. (Instagram)

Mejorando poco a poco. Aunque los días no han sido fáciles para Valeria, finalmente pudo compartir una buena noticia. La fiebre desapareció, lo que la hizo sentir un poco más aliviada. Sin embargo, aclaró que aún no está en condiciones de regresar al canal, aunque espera estar recuperada completamente para la próxima semana.

"Buenas noticias, al fin estoy sin fiebre. Toda la noche tuve fiebre, pero ahora ya no, así que me estoy recuperando. No puedo ir al canal, pero esperemos que el lunes amanezca perfecta", explicó a través de sus redes. Además, agradeció a todos por los mensajes de apoyo que ha estado recibiendo durante su enfermedad. "Gracias por sus mensajitos, ya estoy mejorando y se fue la fiebre", señaló con optimismo.