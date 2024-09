Vanessa Terkes muestra el corte que se hizo tras fuerte caída en 'El Gran Chef famosos' (FOTO)

Vanessa Terkes usó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores las consecuencias de la fuerte caída que protagonizó en el programa 'El Gran Chef famosos' asegurando que tuvo que recibir algunos puntos para suturar la herida.

Diversos seguidores se mostraron empáticos con la popular 'chata' quién a pesar de haber protagonizado está preocupante caída que hizo seguir en la competencia pero por recomendación médica tuvo que ser llevada a una clínica para su correspondiente atención.

En uno de los últimos programas de cocina llamado 'El Gran chef famosos, la Academia', la atención y la preocupación se apoderaron del set en unos minutos cuando la popular Vanessa Terkes sufrió una tremenda caída mientras intentaba realizar un platillo y es que en ese momento la madre de familia se encontraba con dos recipientes de vidrio que al momento de caer se rompieron provocándole un corte en la mano.

Los concursantes no dudaron en auxiliar a Vanessa quién se encontraba en el piso con la mano ensangrentada lo que preocupó más aún a sus amigos quiénes de inmediato llamaron al personal médico del programa para que pudiera ser atendida.

A pesar de que Vanessa insistía en querer retornar a la competencia con la grave herida en la mano el personal médico determinó que no era prudente volver debido a la grave lesión y requería sutura por lo que le aconsejaron asistir a una clínica para recibir el tratamiento asegurando que necesitaba dos puntos en el corte.

Horas más tarde la actriz usó sus redes sociales para mostrar los resultados de la sutura confirmando evidentemente que fue un corte bastante grande pero que a pesar de ello se encuentra muy bien.

Corte de Vanessa Terkes

Uno de sus compañeros, Phillip Chu Joy comentó el incidente mediante las redes sociales asegurando que no logró dar la caída pero el estruendoso sonido de inmediato llamó su atención.

"No vi la caída. Solo escuché un ruido fuerte de vidrio roto y luego Vane se levantó con toda la mano ensangrentada. Le han puesto 15 puntos en la mano. Por suerte no pasó mayores. Qué valiente de que te regresara ahí mismo después de esa caída. Cuidado mucho Vane", agregó el experto en tecnología.

Por otro lado, Vanessa agradeció mediante sus redes la preocupación de todos sus seguidores luego de hacerse público su preocupante caída asegurando que poco a poco se mejorará con los debidos cuidados y en total reposo.

"Gracias a Dios me siento mejor, fueron muchos puntos! Agradezco a todos ustedes sus palabras de aliento y preocupación; mis compañeros del programa gracias por sus palabras para darme fuerzas y ánimos con sus opiniones me animan. Al equipo médico del canal y al jurado. Ha sido un gusto conocerlos a todos, los quiero mucho", añadió la actriz quién al parecer ya no retornará al programa de cocina lejos de este accidente.

Diversos usuarios aplaudieron la valentía de la actriz ante este accidente e incluso valoraron la reacción de sus compañeros por la rápida reacción para atender a la 'chata'.

La popular 'Chata' está pasando un buen momento en su carrera ya que recientemente fue presentada como el nuevo jale de 'El Gran Chef: Famosos', donde ha demostrado grandes habilidades a la hora de cocinar. Además, en una reciente entrevista abrió su corazón y contó cuál es su estado sentimental actual ya que no está buscando el amor.

"El amor va a llegar solito, no hay que buscarlo, tengo mucho amor de mi familia, de mis amigos, de algún amigo cariñoso por ahí, así que no necesito" , reveló en entrevista para Trome.

Enseguida, la actriz destacó que se siente feliz de haber viajado a España para estudiar su Máster de producción ejecutiva de cines, series y documentales, por lo que ahora se encuentra enfocada en desarrollarse profesionalmente y si se enamora, sería de alguien que le complemente en ese aspecto y se puedan adaptar el uno al otro.

"Me encantaría estar en pareja, alguien que camine a mi lado, que entienda el proceso en el que estoy, que ahora ando pendiente de mí más que de otra persona. Si aparece, bienvenido porque me encanta hacer cucharita, que nos adaptemos. Soy clara, no quiero ser egoísta, alguien que sume y no que reste", concluyó.