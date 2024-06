Wendy Sulca estrena nuevo álbum "Mírame como soy" hecha con instrumentos tradicionales peruanos

¡SERÁ UN ÉXITO! La cantante y compositora peruana Wendy Sulca ha revelado el estreno de su nuevo álbum, llamado "Mírame como soy". Este trabajo representa un hito significativo en su trayectoria, consolidándola como una destacada figura de la música peruana en el ámbito internacional, donde la artista nacional intentará destacar también algunos instrumentos tradicionales peruanos tales como el charango, quenas, arpa andina y cajón.

Wendy Sulca es una de las cantantes peruanas que ha revitalizado la música andina, logrando así éxito tanto en el país como a nivel internacional. A su corta edad, ha alcanzado gran popularidad desde que publicó sus primeros videos en YouTube. Sin embargo, no se conformó con la viralidad inicial de su carrera, sino que construyó una trayectoria sólida que, a pesar de algunos cambios, siempre ha mantenido su esencia.

El gran ascenso de su carrera se ha visto reflejado hace poco, cuando apareció en las pantallas de Times Square de Nueva York, catapultando así una historia de puro éxito. Recientemente, ha anunciado el lanzamiento de su álbum "Mírame como soy", donde intenta hacer una fusión de elementos totalmente inesperada.

Esta nueva producción de la también actriz mezcla elementos del pop electrónico junto a instrumentos tradicionales peruanos, dándole un toque único a este nuevo estilo musical. En este álbum podemos encontrar el uso del charango, quenas, cajón y arpa andina, los cuales forman una certera mixtura con las formas ya conocidas del pop.

Además, señala que esta producción es todo un reto para ella, ya que aquí contará todo su recorrido en la industria musical. Si bien señala que no se avergüenza de sus inicios, también revela que sufrió por la falta de oportunidades e incluso sufrió de bullying.

"Líricamente el álbum también es un recorrido, donde le digo a la audiencia que me dejen ser. Mucha gente me sigue preguntando si soy yo la niña de los videos virales, y claro que lo soy, siempre amaré mis raíces, pero ellos y ellas también me dicen que debería seguir haciendo música, así como de un meme de Internet. Y yo no soy así. Yo quiero que entiendan lo que es sufrir de bullying, lo que es no tener oportunidades y aun así seguir adelante, aunque la mayoría de las personas juzguen cada uno de tus pasos. Quiero que esta vez escuchen este álbum y todas sus letras, y así puedan mirarme como soy realmente", añadió.