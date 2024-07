¡Ya no quiere! Paco Bazán descarta ir al podcast de Jefferson Farfán: "No le doy más luz"

Paco Bazán, conocido conductor de "El Deportivo", ha decidido poner fin a la polémica con Jefferson Farfán y ya no buscará ser invitado a su podcast 'Enfocados'. Durante su participación en el programa "Sábado con Andrés", conducido por Andrés Hurtado, Bazán aseguró que no hablará más del tema ni insistirá en ir al podcast del exfutbolista.

Paco Bazán, conductor de "El Deportivo", ha decidido dejar atrás el tema de Jefferson Farfán y su podcast 'Enfocados'. En su entrevista con Andrés Hurtado, Bazán dejó claro que ya no tiene interés en participar en el podcast de Farfán.

"No ya no, ya no quiero ir. Hoy se acaba, no va más, no va más porque él no cumplió su palabra, porque ha demostrado que el verdadero 'saltapatrás' es él y porque no ha honrado el reto que puso él", declaró Bazán, refiriéndose a una promesa incumplida por Farfán.