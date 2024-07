Yahaira Plasencia acepta haberle sido infiel a Jefferson Farfán: "Me he equivocado en algún momento"

Yahaira Plasencia tuvo una controvertida relación con Jefferson Farfán hace casi una década. Sin embargo, terminaron debido a que la salsera le fue infiel con el futbolista Jarson Reyes y ahora ha recordado aquel episodio.

¿Qué dijo Yahaira sobre la infidelidad?

Todo ocurrió durante un episodio del podcast 'Hablando con la Yaha', donde la cantante tenía como invitados a Amy Gutiérrez, Álvaro Rod y Farid Grippa. Los cuatro se dispusieron a jugar 'yo nunca' y en cierto momento Amy dijo "yo nunca he sido infiel".

Yahaira no lo pensó dos veces y tomó un sorbo de su bebida, dando a entender que ella sí cometió infidelidad (con Jefferson Farfán) y agrego: "Me he equivocado en algún momento de mi vida" .

Por otro lado, todos los presentes le cuestionaron a Álvaro porque no tomó su bebida, pero él se defendió de forma tajante: "Pero porque voy a tomar, no, no", expresó, mientras tus compañeros se reían a carcajadas.

Enseguida, Farid le dijo que piensa negar la infidelidad siempre: "Hasta Fiscalia te vas, ¿no? Jajaja", mientras Yahaira agregó: "Todos estábamos esperando que Alvaro tome (...) Alvaro, reconoce pues hermano".

¿Yahaira estará en el podcast de Jefferson Farfán?

En el programa América Hoy presentado por Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna, entre otros, comenzaron a entrevistar a Roberto Guizasola, quien se encontraba en el distrito de Puente Piedra, donde le realizaron diferentes consultas sobre la posibilidad de que Yahaira Plasencia sea la nueva invitada en 'Enfocados'.

"¿Es mito o verdad que ya hubo un primer acercamiento para que Yahaira Plasencia sea la próxima invitada de 'Enfocados'?", consultaron las presentadoras del programa magazine América Hoy al popular 'Cucurucho' Guizasola.

Ante ello, Roberto Guizasola dejó en claro que no se había conversado sobre la posibilidad de que Yahaira Plasencia sea la nueva invitada en 'Enfocados'. No obstante, sostuvo que la idea no está descartada pues si el público quiere show, ellos les darán show.

"¿A ustedes les gustaría?". Ethel Pozo y Edson Dávila afirmaron que sí, a lo que Roberto Guizasola contesto de manera directa: "Pero si la gente quiere show hay que darle show también, ¿no?". Estas palabras del conductor de 'Enfocados' abren la posibilidad de que Yahaira Plasencia pueda ser una de las próximas invitadas al podcast.

Es así que, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán siempre han sido vinculados, pese a que su relación terminó hace varios años, incluso la cantante aceptó haberle sido infiel a la 'Foquita' en la más reciente edición de su podcast.