Magaly Medina se burla de nuevo retoquito de Yahaira Plasencia: "Se quiso poner la boca de Jefferson Farfán"

Yahaira Plasencia viene brillando con su presencia en los Premios Heat realizado en República Dominicana, sin embargo, ha recibido duras críticas por los retoquitos que a los que se ha sometido para según ella verse más regia.

La conductora de espectáculos Magaly Medina no pasó desapercibido estos detalles notorios en su rostro durante una entrevista en el famoso evento musical y le dijo de todo a la reina del 'toto'.

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme' la conductora se burló de los nuevos retoquitos de la salsera Yahaira Plasencia y es que estos se hicieron notar durante su paso por los premios Heat.

La popular 'Urraca' aseguró que la cantante quiere parecerse a su expareja Jefferson Farfán luego de lucir unos labios prominentes frente a cámaras que llamó la atención de inmediato.

"Quiso ponerse la boca de Jefferson Farfán, miren esa boca que se ha puesto (...) Se ha puesto mucho más hialurónico en la boca, yo no entiendo... esta bien que uno se quiera poner retoquitos quieren verse más linda pero a veces cuando la boca se te ve tan grande las proporciones ya no son equilibradas ya no se nota estético", dijo en un primer momento la periodista.