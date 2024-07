¡Le responde! Janet Barboza 'fulmina' a Luciana Fuster tras criticar a la prensa: "Doble moral"

Janet Barboza no se contuvo y respondió con firmeza a las acusaciones de Luciana Fuster, Miss Grand International 2023. La modelo había acusado públicamente al programa matutino 'América Hoy' de difundir información errónea, lo que provocó una rápida y contundente respuesta por parte de la 'Rulitos' y el equipo del programa.

Ante ello, la conductora del programa magazine decidió lanzar duras críticas contra Luciana Fuster recordándole que ella también formó parte del espectáculo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En la más reciente emisión de América Hoy, la panelista Janet Barboza dedicó varios minutos del programa para dirigirse al público y responder a las acusaciones de la exnovia de Patricio Parodi. En su discurso, defendió el contenido del programa y aprovechó para recordarle a la joven su propio historial en los medios.

Durante su intervención, no solo defendió la integridad del espacio matutino, sino que también criticó a quienes demandan privacidad mientras fomentan rumores y controversias sobre la vida de los demás.

En ese sentido, la popular 'rulitos' recordó un episodio pasado en el que Luciana Fuster, durante su tiempo como locutora de radio, entrevistó a Patricio Parodi y Flavia Laos, quienes eran pareja en ese momento. Barboza destacó la aparente contradicción en el comportamiento de la modelo, que ahora demanda respeto por su vida privada.

"Odio cuando los artistas se ponen en plan de: 'yo no quiero que hablen de mi vida privada o yo solo quiero que hablen de mi corona'. Eso se llama hipocresía y doble moral y es de personas que no tienen las cosas claras y no son consecuentes", expresó Janet con notoria indignación.