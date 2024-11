Yahaira Plasencia afirma que procederá a demandar a Magaly Medina: "Si se va presa, presa se irá"

El lio entre la cantante Yahaira Plasencia y la conductora Magaly Medina llegará a lo judicial. Así lo informó la artista de salsa en el programa de 'Amor y Fuego', ante el rechazo de la periodista para retractarse de sus comentarios calificativos en su programa.

A través de sus redes sociales, Yahaira Plasencia informó de la carta notarial a Magaly Medina por referirse a ella con comentarios calificativos que sobrepasaron los límites y para que se rectificara. Luego, la conductora de TV no quiso dar marcha atrás a sus comentarios y junto con su aboga, afirmaron que no acatarían.

Ahora, la cantante se comunicó a través de una llamada al programa de 'Amor y Fuego' donde comunicó que procedería judicialmente con una demanda contra la conductora de TV. Esto a causa de que ha denigrado su imagen humillando su honor, su reputación y que no se quedaría con los brazos cruzados.

"Para mí ha sido muy difícil escuchar a Magaly Medina decirme a nivel nacional, 'escort'. Hay un solo significado para esta palabra y en su mismo programa ha hecho reportajes de eso y es prostitut*. Ya me cansé porque no es solo esa vez. No me voy a quedar con los brazos cruzados y me iré hasta el final" , expresó.

Luego, Yahaira Plasencia expresó todas las veces en que Magaly Medina estuvo realizándole calificativos denigrantes hacia su persona cada vez que asistía a un evento internacional. Incluso, indicó que desconoce la razón por la cual la conductora siempre la ataca en su programa de televisión desde hace muchos años.

"Puede decir que no le gusta mi cabello, no te gusta mi boca, no te gusta como canto o bailo, pero poner adjetivos calificativos de esa magnitud. Procedo con la demanda y denuncia de la difamación que ha hecho. Si se va presa, presa se va ir. No le contaba nada decir 'si me equivoqué, no fue la manera', pero no lo hizo, así que voy a proceder", indicó.