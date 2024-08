Yahaira Plasencia anuncia que estrenará un tema inédito que no será salsa ¿Lanzará cumbia o reggaetón?

Yahaira Plasencia es una de las artistas de salsa que viene trabajando en la internacionalización de su música y en nuevas producciones. Por medio de sus redes sociales, la joven anunció que está a punto de lanzar una nueva canción, pero que no sería en el género de la salsa.

La cantante Yahaira Plasencia se lanzó hace casi 8 años como solista en el género de la salsa y desde entonces, ha creado muchos éxitos musicales que cuentan con millones de reproducciones. A través de su carrera, ha sacado canciones de fusión de salsa urbana, así como ha interpretado cumbia en algunos de sus conciertos que realiza por todo el Perú.

Por medio de sus historias en redes sociales, la artista peruana comunicó que ha venido trabajando en la producción de un nuevo tema musical. La salsera se encontraba en un estudio de música terminando algunos detalles y que faltaría muy poco para lanzarlo. Además, agregó que esta nueva canción no sería en el género de la salsa, sino que podría ser cumbia, regional o reggaetón.

"Estoy con Pao en el estudio porque estamos haciendo algo distinto. No es salsa, algo bien chévere para ustedes que quería hacer, así que estoy probando. Ya falta poco, falta nada para que salga. Está chévere, me gusta... No te enamores baby", expresó en su video con un adelanto del nuevo tema.