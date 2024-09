Yahaira Plasencia comparte un adelanto de su nuevo tema: "No me llames que no voy a volver contigo"

Yahaira Plasencia es una de las cantantes de salsa más queridas del país y que viene trabajando en su propia música para que llegue a nivel internacional. Ahora, la joven acaba de lanzar un adelanto de su nuevo tema y fans se emocionan porque creen que se trataría de una indirecta para Jefferson Farfán.

Hace varias semanas, Yahaira Plasencia comunicó a sus seguidores que venía trabajando en un nuevo tema musical. La salsera estaría dirigiendo este nuevo éxito que se lanzaría en el género de salsa urbana. Después de mucho tiempo y grabaciones, la artista compartió un adelanto de este tema con una frase muy particular.

"Bebé, ya no me estés llamando que no voy a volver contigo", dice la letra de la canción en el adelanto. En el mensaje de la publicación, Yahaira menciona: "¡Así o más claro! la SOLTERÍA está de moda y eso se tiene que cantar".