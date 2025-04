¿Yahaira Plasencia compartiría escenario con Xiomy Kanashiro?: Esto respondió la cantante

Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el programa 'Amor y Fuego', donde habló sin filtros sobre Jefferson Farfán y su actual pareja, Xiomy Kanashiro. Durante la entrevista, Rodrigo González y Gigi Mitre tocaron el tema de las comparaciones que han surgido en redes sociales entre la salsera y la joven novia del exfutbolista, debido al notable parecido físico entre ambas.

No tiene problema en coincidir Xiomy Kanashiro

En medio de la conversación, Yahaira Plasencia fue consultada directamente sobre Xiomy Kanashiro. El conductor, Rodrigo González 'Peluchín' quiso saber si conocía a la joven, a lo que la intérprete respondió con total naturalidad:

"No la conozco, pero todo bien", dejando en claro que no guarda ningún resentimiento. Explicó que no tenía conocimiento de ella hasta que empezó su relación con Farfán, pero remarcó que no existe ningún problema entre ambas.

Luego, los conductores le contaron que Kanashiro participa en un programa de streaming llamado 'La Casa de la Comedia', donde suelen invitar a personajes del medio artístico. Ante la posibilidad de coincidir en ese espacio, la salsera respondió sin dudar:

"Sí (iría), igual tengo un equipo que siempre responde. No tengo ningún problema, han pasado 5 años por Dios, déjenme en paz", dejando claro que ha superado su historia con el popular 'Foquita'.

Aclara rumores sobre supuesta indirecta a Xiomy Kanashiro

Yahaira también aprovechó su paso por el programa para aclarar el video que compartió en TikTok y que muchos interpretaron como una indirecta a Xiomy Kanashiro. En el clip, se insinuaba la existencia de una "copia china", lo que varios usuarios asociaron con la actual pareja de Jefferson Farfán.

"Mi mánager me manda una lista con TikToks que están virales y obviamente lo hice, pero te juro que no fue con ninguna mala intención porque yo a Xiomy no la conozco", aseguró la artista.

Asimismo, "La Yaha", enfatizó que tomo la decisión de archivar el vídeo debido a comentarios que señalaban a actual pareja de Farfán. La, salsera, enfatizó en que quiere dejar atrás cualquier tipo de vínculo con su expareja y evitar enfrentamientos con Kanashiro.

"Por eso lo archivé, porque no quería que me vinculen ni con ella ni con la otra persona. No tengo nada en contra de ella", concluyó.

Con sus declaraciones, Yahaira Plasencia dejó claro que ya dio vuelta a la página en su historia con Jefferson Farfán. De esta manera, la salsera marca distancia de las críticas y expone que no tiene ningún interés en algún conflicto con Xiomy Kanashiro.