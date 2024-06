Yahaira Plasencia defiende a Sergio George ante declaraciones de Daniela Darcourt: "Es una buena persona"

Yahaira Plasencia fue consultada sobre las declaraciones de Daniela Darcourt, quien afirmó que Sergio George minimiza el trabajo de los artistas peruanos. La salsera opinó que las palabras del productor musical fueron malinterpretadas y resaltó las cualidades del productor musical.

Recordemos que Sergio George dio polémicas declaraciones en el podcast de Yahaira Plasencia, lo cual llamó la atención de muchos artistas peruanos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yahaira Plasencia le responde a Daniela Darcourt

Recordemos que Daniela Darcourt estuvo en el set de 'El reventonazo de la Chola' para defenderse después de que el productor musical minimizara el número de reproducciones de sus videoclips en YouTube. Allí, afirmó que la popular 'Reina del totó' estaba siendo utilizada por el estadounidense para captar la atención de los medios.

"Si tú vas a venir a darle una oportunidad a alguien, dáselo de corazón. No hagas que esa persona la utilices para ganar titulares, o para destruirla y luego volverla a levantar", expresó la intérprete de 'Señor mentira'. Sin embargo, Yahaira Plasencia no está de acuerdo con Daniela Darcourt. Afirmó que el estilo de Sergio George es hacer bromas sobre su trabajo con ella.

"No me he sentido utilizada. No creo, yo lo conozco y las cosas que nos jugamos y nos hablamos es por un tema de ser amigos... Obviamente, hay cosas que ha dicho que no son tan bonitas, cosas que se le ha pasado la mano y que él me ha dicho 'disculpa', solamente que no era el momento", expresó.

Respaldó a Sergio George

Ante estas declaraciones, la cantante Yahaira Plasencia también reveló que Sergio George no tuvo intención de ofender a nadie y que es una buena persona. En ese sentido, remarcó las cualidades del productor musical.

"Yo hice el podcast, yo pregunté, él respondió, pero yo jamás he querido incomodar a nadie y creo que Sergio tampoco. Yo valoro la carrera de todos mis compañeros. Yo lo conozco muchísimo a Sergio y me parece una buena persona, siento que se ha malinterpretado las cosas que ha dicho, en chacota y jugando", sostuvo Yahaira Plasencia.

Incluso, en otro momento, la cantante detalló que cando tuvo diferencias con su productor, él se disculpó con ella. "(¿Sientes que Sergio te está usando para ganar portadas?) No creo, a Sergio lo conozco, las cosas que hablamos y jugamos es porque somos amigos. Hay cosas que él ha dicho cosas no tan bonitas y él me ha dicho: 'Yahaira se me pasó la mano' y yo: 'ya Sergio'", manifestó.