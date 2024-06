Yahaira Plasencia habría sufrido de una fuga de gas en su edificio: "Hubo como una explosión muy fuerte"

Yahaira Plasencia es una reconocida cantante de la salsa peruana que viene luchando por la internacionalización de su música junto a Sergio George. Ahora, la joven estuvo contando una anécdota a sus seguidores tras sufrir una fuga de gas donde al parecer, hubo una explosión.

La cantante Yahaira Plasencia se encuentra buscando la internacionalización y ha pasado la mayor parte en Miami para seguir produciendo música. Ahora, se encuentra en Perú para realizar varios compromisos ya pactados y estar con su familia. Aunque hace unas horas, la artista pasó por un tenso momento en el edificio donde vive.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de salsa urbana comentó que estaba por alistarse para sus compromisos de hoy cuando ocurrió un fuerte remesón de parte de su vecino que vive arriba de su departamento. Yahaira contó todo el momento de susto que vivió junto a su familia.

"Les cuento que hace un rato me he llevado el susto de mi vida con mi mamá, mi hermano y mi hermana porque mi vecino de arriba... no sé que pasó pero hubo como una explosión, una fuga de gas muy fuerte que le sacó toda la luna de su sala, todo se fue. Ha sido una fuga de gas terrible, mi mamá estaba súper nerviosa", comenta.