Yahaira Plasencia se luce en Miami lista para producir más música con Sergio George: "Estoy súper contenta"

Yahaira Plasencia es una reconocida cantante de la salsa peruana que busca imponer su música a nivel internacional al lado de Sergio George. La joven anunció por sus redes sociales, que ya se encuentra en Miami y compartió un video todo lo que se viene preparando.

La joven Yahaira Plasencia es una artista peruana que ha estado presente en reconocidos eventos musicales y siendo nominada en importantes premios de la música latina. Hace unos días, la cantante se despidió de su programa de Tv porque había acabado su contrato y se iría rumbo a Miami en Estados Unidos para continuar en su carrera artística.

El día de ayer, Yahaira compartió en sus redes sociales que ya se encontraba en Miami con una foto desde su alcoba frente al mar. Además, compartió un video donde comunicaba a sus fans lo que viene preparando en los primeros días de su estadía junto al productor internacional Sergio George.

"Me encuentro en Miami, ustedes ya lo saben. Estoy aquí con Sergio también porque vamos hacer música, ya se van a ir enterando lo que vamos hacer estos días. Estoy súper contenta, muy bendecida gracias a Dios, feliz también. De hecho hay cositas que aún no les he contado que ya se van a ir enterando estos días. Voy a subir todo, acá en mis redes sociales, así que súper atentos porque voy a subir todo lo que haga", dijo Yahaira Plasencia.