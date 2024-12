Yahaira Plasencia planea el regreso de su podcast con una gran sorpresa: "Me encantaría"

Yahaira Plasencia ha revelado emocionantes proyectos para el 2025, destacando el regreso de su podcast, una de las sorpresas más esperadas por sus seguidores. En una reciente entrevista, la reconocida salsera anunció que retoma este formato, pero con una importante novedad.

"Me encantaría volver a lanzar mi podcast, creo que podría ser el próximo año, pero haciendo algo diferente y ya no estaría sola, con una compañera, sería una sorpresa" , reveló Yahaira para Trome.

Este anuncio emocionó a sus fans, quienes están ansiosos por conocer qué cambios traerá la nueva temporada del podcast. Aunque la cantante no ha revelado quién será su compañera, la sorpresa está en camino y todos esperan que sea una colaboración interesante. El regreso de su podcast promete ser uno de los proyectos más esperados del 2025.

Yahaira también aprovechó la ocasión para hablar sobre la polémica que la involucra con la periodista Magaly Medina. Hace unas semanas, Magaly la llamó "scort" del productor Sergio George, lo que enfureció a la cantante. En el set de "Amor y Fuego", Yahaira no dudó en mostrar su malestar y dejó claro que no permitirá que se sigan haciendo comentarios dañinos sobre su persona.

"Me voy a ir hasta el final con la demanda", afirmó con firmeza. La cantante agregó: "Hace años no lloraba porque siento que yo he llorado bastante, mucho, por años, pero creo que ya llegó a un límite lo que esta señora trata de hacer conmigo, mancillar mi reputación, tratarme como cualquier cosa".