¿Yahaira Plasencia responde con indirectas a críticas de Josimar?:'Hablen de mí si quieren portadas'

Yahaira Plasencia, una de las figuras más destacadas de la salsa peruana, ha vuelto a ser el centro de atención no solo por su carrera musical, sino también por una nueva polémica en redes sociales. Recientemente, el salsero Josimar Fidel desató controversia al cuestionar el papel de Yahaira como referente del género. Ante estos comentarios, la cantante utilizó su cuenta personal para lanzar un mensaje que ha sido interpretado como una respuesta.

A través de su cuenta de Instagram, Yahaira reapareció luego de la polémica generada por las declaraciones de Josimar. En sus historias, publicó un mensaje cargado de ironía.

Yahaira Plasencia incendia las redes sociales con publicación.

Lejos de mostrarse afectada, Yahaira aprovechó la ocasión para promocionar su tema "Mix Acaríciame - Noche de Copas", invitando a sus seguidores a escucharla con una frase cargada de humor.

Además, compartió momentos en familia junto a su madre y hermana, demostrando que está enfocada en su vida personal y profesional, sin ahondar en la controversia. Aunque no se ha referido directamente a las críticas de Josimar, Yahaira parece haber dejado claro que prefiere evitar confrontaciones y continuar enfocada en su música.

El salsero Josimar Fidel encendió la discusión sobre la salsa peruana al descalificar a Yahaira Plasencia como un referente del género. En una reciente entrevista, destacó a Daniela Darcourt como la máxima exponente de la salsa peruana, elogiando su trayectoria internacional y colaboración con Tito Nieves.

Por otro lado, al referirse a Yahaira, el salsero fue más crítico. Estas palabras generaron reacciones encontradas en redes sociales, avivando una discusión entre los seguidores de ambos artistas.

"Yahaira, no lo sé; yo creo que no, no entra. Está trabajando para lograrlo, pero no, ella no entra", declaró.