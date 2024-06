Yahaira Plasencia y su reacción sobre el apodo 'Chupetín' del Cuto: "Ya entiendo de dónde salieron los sobrinos"

Yahaira Plasencia entrevistó a Cuto Guadalupe, sellando su reconciliación tras años de disputas luego de su ruptura con Jefferson Farfán, y sorprendió al admitir que vio el podcast "Enfocados" de su expareja. En ese sentido, la salsera sorprendió a sus seguidores tras recordar el peculiar apodo del Cuto Guadalupe.

Por tal motivo, Yahaira Plasencia no dudó en consultarle al Cuto Guadalupe sobre dicho tema. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yahaira Plasencia recuerda el apodo del Cuto Guadalupe

Yahaira Plasencia no pudo evitar preguntarle a Cuto Guadalupe si Jefferson Farfán decía la verdad al apodarlo "Chupetín" después de compartir una experiencia sexual que presenció entre su tío y una mujer. Esto es lo que La Foquita dijo cuando tuvo a Cuto como invitado:

"Qué pasa no escuchaba bulla, no escuchaba bulla, nada, qué está haciendo mi tío. Vuelvo a entrar saco la cabeza y el negro seguía así (cuclillas) y le estaban pasando el chupetín y ese chupetín 'chapulín'...jajaja", dijo Farfán entre risas echando a su pariente.

Tras ello, la salsera hizo la consulta a su invitado: "A mí en Tiktok me sale todo, cuando vi la entrevista Enfocados con Jefferson te dijo de un chupetín, ¿es real o no?", le pregunto. "Llego al aeropuerto y me dicen "el chupetín". Es real, ¿Cómo va ser mentira? Para que te des cuenta cómo era Cuto en su época", respondió entre risas.

¿Qué dijo sobre Jefferson Farfán?

Después de escuchar a Cuto Guadalupe, Yahaira Plasencia no dudó en hacer una revelación insinuando que Jefferson Farfán también debería tener el mismo apodo que su tío. "Cuto qué terrible, Ya entiendo de dónde salió los sobrinos", dijo entre risas cuando hablaban de la entrevista con el ex de Melissa Klug. Ante ello, el creador de "La fe es lo más bonito de la vida" no dudó en darle la razón y poner en evidencia a su sobrino.

" (Jefferson) es curioso, metió la candela, él también estaba con partido, lo probó, como es su programa yo tengo que quedar...", expresó haciendo referencia a la salida que tuvo con el hijo de Doña Charo hace muchos años. Recordemos que Yahaira Plasencia aceptó que cometió errores en el pasado durante su relación con Jefferson Farfán. Por tal motivo, su relación no terminó en buenos términos.

No obstante, Yahaira Plasencia ha asegurado que el exfutbolista de Alianza Lima es una buena persona, pues representó una importante etapa en su vida.