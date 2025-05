Yahaira responde a Magaly y afirma que no pagó para presentarse en Argentina: "Sabían de mi carrera"

Desde hace varios días, Yahaira Plasencia se encuentra en Argentina para promocionar su más reciente tema musical con Ángela Leiva. En cambio, Magaly cree que la joven salsera habría pagado para estar en los programas argentino, pero ella lo desmiente.

En una entrevista con el programa de 'América Hoy', Yahaira Plasencia realizó una videollamada en vivo para revelar que está muy feliz en el país de Argentina. Así mismo, cuenta que está promocionando la canción "Las mujeres también se equivocan" y está emocionada porque el videoclip oficial está por llegar al millón de reproducciones a menos de un mes en YouTube.

"Hemos estado en dos musicales en vivo, yo he venido a promocionar música, que es a lo que me dedico. Estoy muy feliz y contenta por el cariño del público. El conductor de 'Pasión de Sábados' sabía de mí, de mi carrera, me quedé súper impresionada" , expresó.

Según Magaly en su último programa, Yahaira Plasencia habría pagado para presentarse. Ante esto, la salsera contó que fue invitada con la cantante Ángela Leiva a los programas y quedó sorprendida porque el conductor de 'Pasión de Sábados' conocía de su carrera musical. Así mismo dejó en claro que no ha pagado.

"Siempre que he hecho un trabajo en otro país que no me conozcan, pero esta vez yo no he pagado absolutamente nada ¿por qué? porque es una colaboración de artistas, cuando Ángela venga acá a Perú, yo voy hacer el mismo trabajo que su equipo de trabajo ha hecho aquí conmigo en Argentina, la voy a llevar a todos los programas", señaló.