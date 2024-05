Yarita Lizeth ve a fans llorando con sus canciones y los consuela: "Les cantare con todo mi corazón"

Yarita Lizeth es una de las cantantes de música andina más queridas del Perú. Cada una de sus canciones, lo canta con gran sentimiento que se vuelven muy populares en redes sociales. En uno de sus conciertos, interpretó el tema "Vasito de Licor" y fans cantaron hasta llorar.

¡Hizo llorar a sus seguidores con popular tema!

La popular cantante Yarita Lizeth ha cautivado al público con sus canciones y gran interpretación. Cada uno de sus éxitos han ganado millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales. Posicionándose entre las artistas de música andina más pedidas del país y a nivel internacional.

En cada uno de sus conciertos, los recintos se llenan con miles de personas que llegan para disfrutar de sus canciones y cantarlas a todo pulmón. Yarita Lizeth siempre ha recibido con mucho entusiasmo el cariño del público y cómo la han apoyado en todos estos años de carrera artística.

Por medio de sus redes sociales, la joven cantante compartió un video donde cantaba el tema "Vasito de Licor". En este concierto pudo grabar el momento en que dos jóvenes cantaban con gran sentimiento la canción. "Aquí me tienen para cantarles a todos aquellos corazoncitos sufridos. Siempre les cantaré con todo mi corazón", escribió.

Reacción de usuarios

El video se volvió en TikTok y cuenta con miles de reproducciones. Muchos usuarios se identificaron con los seguidores que aparecen en la grabación porque probablemente estarían cantando de igual manera. Además, varios seguidores revelaron que siempre estarán apoyando a Yarita Lizeth en cada uno de sus lanzamientos y presentaciones.

"Fácilmente podría ser yo, tus canciones me llegan hasta el alma", "Hermosa Yarita, sigue adelante", "Y nosotros siempre estaremos apoyándote, éxitos, sigue brillando", "Para cantar a todo pulmón", "Esta mi vida, la estoy destrozando", fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

Más de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: 'Corta Venas', 'No Vas a Cambiar', 'Mis Cuernos', 'Solo Tú', 'Amor No Correspondido', 'Amigo', 'Nunca me Dejes Cholito', entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. En 2022, Yarita Lizeth se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país.

Entre su música, presentaciones y giras internacionales, Yarita Lizeth supo invertir sus ganancias en otros emprendimientos. La cantante es un próspera empresaria, recién casada, que sigue avanzando en su carrera musical y todos los aspectos de su vida.