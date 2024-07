Yola Polastri: así se vivió el último adiós a la 'Chica de la tele' al lado de sus fanáticos y familiares (FOTOS)

La muy querida Yola Polastri fue enterrada el día de ayer en medio de conmovedoras escenas por sus familiares, amigos cercanos, burbujitas quienes se despidieron de una de las representantes de la infancia en nuestro Perú.

Como se recuerda la animadora infantil venía atravesando diversos problemas de salud lo que fue deteriorando su estado hasta hace algunos meses donde se anunció que había sufrido de un derrame cerebral.

El día de ayer martes 9 de julio los restos de la talentosa Yola Polastri fueron sepultados en el cementerio Jardines de La Paz, de La Molina a dónde llegaron sus fanáticos que han seguido de cerca su carrera artística.

Diversos personajes del medio asistieron al sepelio de la 'Chica de la tele', algunos personajes conocidos fueron Jimmy Santi y Alberto Beingolea quiénes fueron amigos bastante cercanos de la animadora.

Jimmy Santi se mostró bastante afectado por la partida de su gran amiga por lo que derramó algunas lágrimas durante el entierro de la artista.

Sepelio de Yola Polastri

Unas gafas negras cubrían sus ojos cuando fue captado mientras se limpiaba las lágrimas que caían por su rostro debido a la gran tristeza que lo embargaba el no volver a ver a un icono de la historia peruana.

Los fanáticos y seguidores de Yola Polastri llegaron hasta la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación para despedirse de la animadora. Seguidamente algunos temas musicales de la animadora infantil fueron cantados a viva voz por los asistentes como 'La gallina turuleca', 'El telefonito', 'Mi ranchito', quienes con mucho esfuerzo lograron cantarle por última vez a Yola Polastri, una mujer que jamás dejó de soñar y derrochar alegría por donde se le viera.

Familiares de la artista fueron vistos bastante acongojados por la partida de Yola e incluso agradecieron las muestras de apoyo de los seguidores quienes trataron de mantener la alegría en un momento bastante delicado para los hermanos, sobrinos de la animadora que la acompañaron hasta sus últimos días.

En una reciente entrevista con el programa 'Préndete', el hermano de la talentosa animadora infantil la recordó con mucho cariño y comentó que no esperaban que Yola sufriera un infarto, ya que estaba recuperándose favorablemente después de pasar varias semanas internada una conocida clínica local.

"No (no se enteró de la muerte de su hermano), no lo supo, no llegó a saber. Es que ella ha estado delicada. Más bien esto del infarto se nos adelantó a todos. Esto fue fatal. No esperábamos esto, no esperábamos que le de un infarto. Esperábamos que se recupere. Fue una sorpresa. (...) Fue muy buena hermana, excelente, preocupada en todo", expresó con mucha nostalgia.