Yvonne Frayssinet se sincera sobre su futuro en 'Al fondo hay sitio' ¿Se va de la serie?

La reconocida actriz de 'Al fondo hay sitio', Yvonne Frayssinet, se sinceró sobre su futuro en la popular serie peruana. Durante una reciente entrevista con Verónica Linares, 'Madame' detalló cuál sería su último proyecto antes de dejar la actuación tras 50 años de trayectoria.

En ese sentido, la actriz dejó sorprendida a la periodista Verónica Linares tras revelarle que 'Al fondo hay sitio' podría ser la última serie en la que participe. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La actriz Yvonne Frayssinet, de 74 años, sorprendió a su audiencia al anunciar que 'Al fondo hay sitio' será su último proyecto en televisión. Durante su participación en el podcast de Verónica Linares, 'Francesca Maldini' comentó que, tras su retiro, tiene la intención de dedicarse a enseñar lo que ha aprendido a lo largo de su larga carrera.

"Me encanta actuar, me encanta mi trabajo, es mi vida, hace 50 años que hago lo mismo todos los días. Me gustaría comunicar todo lo que aprendí y eso lo haría cuando ya no trabaje en la televisión", explicó la actriz.