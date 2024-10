César BK genera expectativa al adelantar pistas sobre su nuevo álbum: "Positivo"

El carismático cantante peruano César BK dejó a todos sus seguidores emocionados durante su reciente aparición en el programa "Habla Kausa". En esta oportunidad, el artista no solo dio pequeños adelantos sobre su próximo álbum, sino que también reconfirmó que se mudará a México para continuar su carrera musical.

César BK da pistas de su nuevo álbum

El cantante peruano César BK causó gran emoción al visitar el programa "Habla Kausa". En este espacio, el artista dio algunos adelantos sobre su próximo álbum, dejando a todos intrigados. Durante la transmisión, César BK fue interrogado sobre el nombre de su nuevo disco.

"Escúchame, no puedo decir el nombre de mi nuevo álbum, ¿o lo digo? Lo que pasa es que todavía no está decidido. Si lo digo, es el nombre que va a quedar", comentó César, dejando a todos intrigados sobre el contenido del nuevo proyecto. Aunque el artista no pudo revelar mucho, soltó una pista interesante: "Tiene la palabra ex".

La respuesta del destacó artista desató risas en el set, donde la conductora Vali Valilon empezó a jugar con la idea de posibles títulos.

"No supero a mi ex, Para mi ex, Ex te extraño, Ex vuelve", dijo Vali, mientras César respondía divertido que aún no podía decidir el nombre.

Por otro lado, Vali continúa haciendo preguntas para conocer más detalles del álbum de César BK que se aproxima. Es por ello, que quiso saber si la palabra "ex" estaría ligado a un sentimiento positivo o negativo.

"Entonces positivo o negativo. Por ejemplo positivo sería: "Te amo ex" y negativo: "No vuelvas más ex", cuestionó Vali Valilon. "Positivo", respondió César BK.

Tras la repuesta de César BK, los locutores de Habla Kausa, Rolly Javier y Vali Valilon, bromearon con que después del álbum podría haber una posible reconciliación del artista y su persona especial. Antes de despedirse del programa, el cantante dio más detalles del disco.

"Van a haber cuatro artistas invitados en el álbum, que creo que van a ser cinco. Va a ser el álbum más bonito que he sacado hasta ahora. Es un álbum muy personal. Va a ser una sorpresa muy linda y obviamente voy a venir acá a presentar mi álbum", concluyó.

El gran cambio a México

Además de los adelantos sobre su disco, César BK reconfirmó la noticia de que se mudará a México. Este cambio es parte de su plan para crecer en su carrera musical.

"Ya no estamos yendo a México, preparando el nuevo álbum antes de irnos", recalcó en Habla Kausa. "Estoy un poco apenado por alejarme de mi familia y amigos aquí en Perú, pero he decidido irme para seguir creciendo", confesó previamente el cantante en un video difundido por redes sociales mostrando un lado más personal en su emotivo anuncio.

El artista no emprenderá este camino solo; se llevará a su socio y productor, Cubas, con quien ha formado alianzas con importantes figuras de la música.

"Ellas son Miriam Sommerz y Ruby Lopera, quien ha trabajado con artistas como Daddy Yankee y Tito el Bambino", destacó, emocionado por las nuevas oportunidades que se le presentan.

Un artista en ascenso. César BK se ha consolidado como uno de los exponentes más destacados de la música urbana en Perú. Con éxitos como "Maldito Lunes", "Hoy te voy a olvidar" y "No me llames más", ha conquistado las radios y las plataformas digitales.

Con su mudanza a México, César BK se prepara para un nuevo inicio en el extranjero. A pesar de este gran cambio, el artista ha prometido regresar a Perú.

"Aunque me voy, siempre tendré mis raíces aquí y espero regresar pronto", afirmó en post compartido en Instagram, asegurando a sus seguidores que no los olvidará.

Esta etapa representa un emocionante desafío para el cantante, quien busca expandir su carrera y alcanzar nuevos horizontes en la música. Con su nuevo álbum en camino y la aventura de mudarse a otro país, sus fans están ansiosos por ver lo que traerá el futuro para este talentoso artista.

Así, César BK sigue brillando en la escena musical, demostrando que con esfuerzo y dedicación, se pueden alcanzar grandes sueños. Ahora se alista para estrenar un álbum y aunque no ha decidido el nombre, ahora sabemos que hablará de manera positiva sobre una ex. Estaremos atentos a todo lo que viene para él en esta nueva aventura.