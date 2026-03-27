ULTRA Perú revela su esperado Phase 1 lineup para su cuarta edición consecutiva

ULTRA Perú ha revelado oficialmente el Phase 1 lineup para su esperada edición 2026, que se realizará el sábado 02 de mayo en el Club Cultural Lima, confirmando así su cuarta edición consecutiva en el país y consolidando su posicionamiento como uno de los festivales de música electrónica más importantes de la región.

La edición 2026 reunirá a un destacado grupo de artistas internacionales que representan distintas corrientes del sonido electrónico global. Encabezando este primer anuncio se encuentra Steve Angello, ícono del progressive house y miembro de Swedish House Mafia. Se suma Eric Prydz, reconocido por sus innovadoras propuestas audiovisuales y su inconfundible sonido melódico, junto a Gryffin, productor multiplatino que ha conectado con audiencias globales a través de su propuesta electrónica emotiva.

También forman parte de este anuncio el dúo suizo Adriatique, referente del melodic house y techno; el francés Nico Moreno, uno de los nombres más potentes del hard techno actual; y Subtronics, figura clave del bass music a nivel mundial, reconocido por sus presentaciones de alto impacto y su sonido distintivo en los principales festivales internacionales. La experiencia se completa con Colyn, Novah, Subzero y LEVEL UP, quienes aportan diversidad sonora y una propuesta fresca dentro del panorama global.

Con este primer anuncio, ULTRA Perú anticipa una edición que reunirá a algunos de los artistas más influyentes del circuito electrónico mundial, reafirmando el estándar artístico que caracteriza a la marca a nivel global.

ULTRA Perú 2026 se desarrollará en un formato de un día con más de 12 horas continuas de música, donde múltiples escenarios operarán de manera simultánea, incluyendo el emblemático Main Stage y el reconocido RESISTANCE Stage, hogar de algunos de los sonidos más innovadores del techno y house underground. Más escenarios y artistas serán anunciados próximamente.

Como parte de la familia ULTRA Worldwide, la franquicia de festivales de música electrónica más internacional del planeta con presencia en los seis continentes, ULTRA Perú continúa consolidando su crecimiento dentro del circuito global, conectando a miles de fanáticos a través de experiencias musicales de clase mundial.

Las entradas ya se encuentran disponibles en ultraperu.com, y quienes realicen su compra con tarjetas BBVA podrán acceder a un 15% de descuento, facilitando el acceso a uno de los eventos más esperados del calendario musical.

Se anunciarán más artistas y novedades en las próximas semanas.

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