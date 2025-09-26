Querida cantante folclórica y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigía a una presentación

La música vernacular se encuentra de luto tras la trágica muerte de Felisa Isabel Mendoza Aruquipa (23), conocida artísticamente como Muñequita Flor. La joven cantante perdió la vida en un terrible accidente de tránsito ocurrido en la carretera Binacional Puno-Moquegua, donde al menos 14 personas fallecieron y varias resultaron heridas, incluyendo varios miembros de su agrupación.

Muñequita Flor pierde la vida junto a sus músicos

Según informó Exitosa Noticias, el fatídico choque ocurrió en el kilómetro 142 de la vía, cerca del cruce hacia Desaguadero. La miniván que transportaba a la agrupación musical impactó contra un camión rojo que llevaba una retroexcavadora, quedando posteriormente aprisionada por otro vehículo pesado cargado de cal, lo cual provocó el desenlace fatal.

Entre las víctimas figuran integrantes del grupo musical Muñequita Flor's y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia, así como la madre de la cantante, Isabel Aruquipa Loza. También perdieron la vida las vocalistas Laura Mamani Apaza y otros ciudadanos peruanos identificados por las autoridades. La cantidad de fallecidos era de 14 hasta el momento del reporte.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Ilo, en Moquegua, donde se realizan labores de identificación. Mie tras tanto, los bomberos y policías trabajaron intensamente para recuperar los restos atrapados entre los fierros retorcidos.

El accidente no fue del todo tráfico ya que tres personas sobrevivieron, aunque tienen heridas graves y debido a ello, fueron evacuadas al hospital regional de Moquegua para recibir atención especializada. A continuación la lista de heridos:

Jove Condori Rony Denilson (26) - TEC leve y fractura de húmero.

Huahuasoncco Gutiérrez Bush Aderly (23) - TEC moderado y fractura costal.

Capa Gonez Juan Hilario (28) - TEC moderado y fractura de base de cráneo (presuntivo).

Jihuallanca Bustinza Edward Rene (52) - TEC leve y dolor toráxico no cardiogénico sin compromiso hemodinámico.

Cabe resaltar que, en el momento del accidente, la Muñequita Flor y su agrupación, que era reconocida en el circuito artístico fronterizo, estaban en camino a una presentación en Candarave, Tacna, por lo que la repentina pérdida marca un momento doloroso para la música popular andina.

¿Quién era la Muñequita Flor?

Muñequita Flor, cuyo nombre real era Felisa Isabel Mendoza, tenía solo 23 años pero ya había ganado espacio en el mundo artístico boliviano. Su talento la llevó a presentarse en distintas ciudades, incluyendo Juliaca, mientras culminaba sus estudios universitarios. Según dijo su hermana, Felisa buscaba ingresos para cubrir sus gastos académicos y estaba a dos meses de graduarse.

Es así que, la cantante boliviana Muñequita Flor falleció en un accidente de tránsito en la carretera Binacional Puno-Moquegua que dejó 14 muertos. Entre las víctimas están su madre, músicos y ciudadanos peruanos, lo cual ha provocado un duelo en ambos países.