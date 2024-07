¡Accidente en Magdalena! Bus de transporte público se despista en la av. Brasil: Hay 31 heridos y un muerto

Un nuevo accidente de tránsito, esta vez en el distrito de Magdalena, generó caos entre los vecinos. Un bus de transporte público se despistó en el cruce de la avenida Brasil y Javier Prado, dejando como saldo un muerto y 31 heridos.

El trágico accidente ocurrió al promediar las 2:00 P.M. cuando dos buses colisionaron violentamente y ha causa de ello, uno de los vehículos impactó contra una moto, arrolló un árbol y atropelló a un peatón que se encontraba cruzando la pista.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso instante en que ocurrió la tragedia y se puede apreciar que el peatón, quien falleció en el acto, no tuvo tiempo de reaccionar. Cabe resaltar que, el bus de transporte público cubría la ruta Ate-Callao.

Los transeúntes que presenciaron el hecho estaban conmocionados por la catástrofe e indicaron que todo ocurrió en cuestión de segundos, por lo que la víctima mortal no pudo evitar ser embestido por la unidad de transporte público que invadió el carril contrario.

Producto del violento accidente también se registraron 31 heridos que fueron trasladados a clínicas cercanas para ser atendidos de emergencia, mientras que el fallecido no ha sido identificado hasta el momento y sólo se dio conocer que vestía una casaca y mochila gris.

Hasta el lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para acordonar la zona y tomar el control de la situación, a la vez que dieron inicio a las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades en el trágico accidente, que ocurrió a solo unos metros de donde se realizará la Gran Parada Militar este 29 de julio.

La mañana de ayer, 25 de julio, se registró un aparatoso accidente en la cuadra seis de la avenida El Ejército, en Miraflores. Un bus de transporte público perdió el control, invadió el carril y provocando un choque múltiple que dejó como consecuencia al menos 10 heridos.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el preciso instante en que el bus se despista y colisiona contra al menos seis vehículos y un motorizado que estaban en el carril contrario. Entre los heridos se encuentra un personal del Serenazgo del municipio de Miraflores, quien contó más detalles de lo sucedido.

"El ómnibus se despista y comienza a entrar en contra y a chocar a todos los que estaban en su dirección. Al ver que el vehículo estaba viniendo en contra, he acelerado y he salido, pero igual el carro me tumbó", expresó.