¿El 25 de noviembre será feriado? Esto indica el Diario Oficial El Peruano

Noviembre ha sido un mes lleno de días no laborables que han permitido a muchos peruanos disfrutar de un merecido relajo, y parece que las sorpresas siguen, porque a solo días de terminar el mes, se ha confirmado un día de descanso en una región específica del país. Te contamos todos los detalles.

¿Declararon el 25 de noviembre como feriado?

El mes de noviembre trae una nueva oportunidad de descanso para algunos peruanos. Aunque no se trata de un feriado nacional, este día adicional permite una pausa en la rutina para los beneficiados.

De acuerdo con lo publicado por el diario El Peruano, el 25 de noviembre será un día no laborable en la región de Moquegua, específicamente en la provincia de Mariscal Nieto. Esta medida se aplicará únicamente a los trabajadores de las entidades públicas de esa región, y se basa en el Decreto Supremo N°093-85-PCM.

Decreto Supremo Nº 093-85-PCM del 19-11-1985.

Aunque este día no será un feriado nacional, para los trabajadores de Moquegua significa una oportunidad para descansar. Sin embargo, hay una condición importante: aquellos que se beneficien de este día no laborable deberán recuperar las horas que no trabajaron en las siguientes semanas, según lo dispuesto por las autoridades locales.

¿Qué otros días de descanso hay para los peruanos?

Aunque el día no laborable en Moquegua es solo para esa región, el calendario nacional aún tiene varios feriados y días no laborables que todos los peruanos podrán disfrutar. A continuación, te compartimos las fechas más importantes que nos esperan en diciembre:

Domingo 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción.

: Día de la Inmaculada Concepción. Lunes 9 de diciembre : Conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

: Conmemoración de la Batalla de Ayacucho. Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

Además de los feriados nacionales, el gobierno ha dispuesto una serie de días no laborables para los trabajadores del sector público, los cuales ofrecen una excelente oportunidad para organizar planes familiares o simplemente descansar:

Viernes 6 de diciembre : Día no laborable para el sector público.

: Día no laborable para el sector público. Lunes 23 de diciembre : Día no laborable para el sector público.

: Día no laborable para el sector público. Martes 24 de diciembre : Día no laborable para el sector público.

: Día no laborable para el sector público. Lunes 30 de diciembre : Día no laborable para el sector público.

: Día no laborable para el sector público. Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Es importante recordar que los días no laborables no se consideran feriados, lo que significa que los trabajadores del sector público deberán recuperar las horas no trabajadas en las semanas posteriores. En el caso del sector privado, los empleadores pueden decidir si aplican estos días no laborables, siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes.

Diferencia entre feriados y días no laborables

Una aclaración importante es la diferencia entre un feriado y un día no laborable. Mientras que los feriados son días de descanso obligatorio y remunerado para todos los trabajadores, los días no laborables aplican principalmente al sector público y no necesariamente implican pago adicional, ya que los empleados deben recuperar las horas perdidas.

En el caso de los trabajadores del sector privado, si los empleadores deciden acogerse a los días no laborables, deben llegar a un acuerdo con sus empleados sobre cómo recuperar las horas no trabajadas.

Con tantas fechas de descanso por delante, noviembre y diciembre se convierten en meses ideales para relajarse, disfrutar con amigos y familia o aprovechar para hacer algo diferente.

Si vives en Moquegua, el 25 de noviembre es un excelente día para descansar. Para el resto del país, los feriados y días no laborables de diciembre ofrecen una oportunidad perfecta para cerrar el año con energía y rodeado de los seres queridos. ¡No dejes pasar estas fechas!