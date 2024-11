¡Diciembre viene con días libres! Conoce los feriados y días no laborables para el último mes del año

El último mes de 2024 llega con una excelente oportunidad para descansar. Diciembre traerá tres feriados y cinco días no laborables que permitirán disfrutar de largos fines de semana para relajarse, viajar o disfrutar de las fiestas con la familia. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre estas fechas de descanso.

Feriados en diciembre 2024

Los feriados son días establecidos por ley para descansar sin que se vea afectada la remuneración de los trabajadores. En diciembre, los peruanos tendrán tres días feriados, confirmados por la página del Gobierno, que se celebran a nivel nacional:

Domingo 8 de diciembre : Inmaculada Concepción. Esta fecha es importante para la religión católica, ya que celebra la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original.

: Inmaculada Concepción. Esta fecha es importante para la religión católica, ya que celebra la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Lunes 9 de diciembre : Batalla de Ayacucho. Este día recuerda la victoria decisiva de las fuerzas patriotas sobre el ejército español en 1824, un evento clave para la independencia del Perú.

: Batalla de Ayacucho. Este día recuerda la victoria decisiva de las fuerzas patriotas sobre el ejército español en 1824, un evento clave para la independencia del Perú. Miércoles 25 de diciembre: Navidad. La festividad más esperada del año, que celebra el nacimiento de Jesucristo. Es un día para compartir con seres queridos, intercambiar regalos y disfrutar de una comida en familia.

Si bien estos tres días son feriados, si algún trabajador tiene que laborar, ya sea por su horario o las necesidades de la empresa, tiene derecho a que se le pague el triple de su salario o a que se le dé un día de descanso en otra fecha.

Días no laborables para el sector público

Además de los feriados, diciembre tiene cinco días no laborables para los trabajadores del sector público, que también permitirán disfrutar de fines de semana largos. Estos son los días no laborables:

Viernes 6 de diciembre : Día no laborable para el sector público.

: Día no laborable para el sector público. Lunes 23 de diciembre : Día no laborable para el sector público.

: Día no laborable para el sector público. Martes 24 de diciembre : Día no laborable para el sector público.

: Día no laborable para el sector público. Lunes 30 de diciembre : Día no laborable para el sector público.

: Día no laborable para el sector público. Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Es importante destacar que estos días no laborables no son vacaciones. Los trabajadores del sector público deberán compensar las horas no trabajadas en los días siguientes, según lo indique la Oficina de Recursos Humanos de su entidad. Además, recibirán su sueldo habitual sin ningún extra.

Para el sector privado, los empleadores pueden decidir si adoptan estos días no laborables, pero deben llegar a un acuerdo con los trabajadores sobre cómo recuperar las horas no trabajadas. Si no hay consenso, será el empleador quien tome la decisión.

Feriados largos: ¿Cómo aprovecharlos?

Los feriados y días no laborables permiten disfrutar de descansos largos, ideales para hacer planes. Por ejemplo, entre el 6 y el 9 de diciembre habrá un feriado largo que incluye el viernes 6 (día no laborable) y los feriados del domingo 8 y lunes 9.

De igual manera, del 21 al 25 de diciembre, se combinarán los días no laborables del lunes 23 y martes 24 con el feriado del miércoles 25, lo que permite una pausa extendida. Y, para cerrar el año, del 28 al 31 de diciembre, se podrán disfrutar otros días de descanso.

Estos días no solo son perfectos para pasar tiempo con la familia o viajar, sino también para descansar de la rutina y recargar energías. Es el momento ideal para aprovechar al máximo los días libres de diciembre.

En resumen, diciembre está lleno de oportunidades para descansar y disfrutar. Ya sea que decidas quedarte en casa, hacer una escapada o pasar tiempo con tus seres queridos, aprovecha estos días libres y disfruta de las fiestas.