En el marco de la lucha contra la delincuencia, el Gobierno liderado por el presidente José Jerí oficializó una nueva política de comunicación social. Esta disposición será de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo durante el año 2026.

Nueva frase: "¡El Perú a toda máquina!"

A través de la Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, publicada este martes 30 de diciembre del 2025 en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estableció una nueva política de comunicación social para el año 2026. Esta medida será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Poder Ejecutivo.

La disposición exige el uso del logo y la frase: "¡El Perú a toda máquina!", en toda publicidad institucional informativa y aquella por la que se le comunique a la población los servicios que se le brinda. Esta medida busca asegurar que cada mensaje sea reconocido bajo un mismo sello de gestión bajo la administración del presidente José Jerí.

La nueva política se fundamenta en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es optimizar los recursos públicos para ofrecer una atención ciudadana más eficiente. Bajo este marco, la Secretaría de Comunicación Social de la PCM actúa como el órgano responsable de diseñar e implementar estos contenidos estratégicos para fortalecer el vínculo entre la sociedad y la gestión gubernamental.

'La máquina': El ritmo que llegó hasta la política

El icónico productor Dj Peligro consolidó el éxito de "La Máquina" como el himno indiscutible de finales de 2025. Esta pieza, bautizada popularmente como "el baile del presidente", ha trascendido para transformarse en un potente recurso de sátira y humor político.

La colaboración visual con el influencer Martín Palacios, famoso personaje conocido por su increíble parecido al presidente José Jerí, permitió que el clip acumulara millones de reproducciones en tiempo récord. El éxito de esta fórmula reside en la fusión de un potente beat de reggaetón con la sátira de la coyuntura nacional.

#lamaquina ♬ sonido original - DJ Peligro @djpeligro La historia de LA MÁQUINA" El perreo que está tendencia en Perú! Hoy te vengo a resumir cómo nació esta locura Que está a poco de cumplir 18 años, que empezó con 1 segundo de la voz de franco el gorilla y fue suficiente para armar tremendo hit, Gracias También a @Martin Pal 🦉(el presi) por la amistad sincera y vamos por más por que el VIDEOCLIP lanzado hace 1 mes alcanzó el 1 Millón una vez más gracias a toda mi gente, A los barrios, las redes y el equipo de trabajo.. #djpeligro

Con más de dos décadas en la escena, Markos Joel Vásquez Minaya demuestra que su capacidad para crear tendencias sigue intacta. Si algo queda claro con este último video, es que mientras haya una noticia o un personaje viral, habrá un ritmo de Dj Peligro listo para hacerlo bailar.

En conclusión, el Ejecutivo estableció la frase "¡El Perú a toda máquina!" para toda publicidad institucional durante el año 2026. Esta oficialización marca el cierre de un ciclo donde el discurso gubernamental busca alinearse directamente con la energía popular impulsada por la música y las redes sociales.