Sismo en Chimbote: IGP reporta 30 réplicas tras temblor de magnitud 6.0

La costa peruana continúa en estado de alerta. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta una intensa actividad sísmica tras el temblor de 6.0 en Chimbote, donde se han contabilizado 30 réplicas hasta la fecha. Ante este escenario, se pide mantener la calma a la población ante posibles nuevos movimientos.

30 réplicas tras sismo de 6.0 en Chimbote

Tras el fuerte movimiento telúrico de magnitud 6.0 que sacudió la ciudad de Chimbote el pasado sábado 27 de diciembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que la actividad sísmica en la zona aún persiste. Hasta el momento se han registrado 30 réplicas, por lo que la institución exhortó a las familias a fortalecer su cultura de prevención ante los continuos movimientos.

En entrevista para Exitosa, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, brindó detalles técnicos sobre el comportamiento de la tierra tras el evento principal. Según el especialista, de las 30 réplicas contabilizadas, al menos seis han tenido la intensidad suficiente para generar un sacudimiento del suelo percibido claramente por la población.

Hernando Tavera explicó que, aunque el número de réplicas parece elevado, es un comportamiento esperado tras un sismo de magnitud 6.0. Sin embargo, advirtió que esta calma podría ser "aparente", ya que los procesos de acumulación de energía en las placas tectónicas son cíclicos y continuos.

"Como las réplicas ya están un poquito separadas en el tiempo, esperamos que poco a poco se vaya calmando la zona de ruptura", señaló el experto.

Sistema de alerta temprana y un posible terremoto

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SASPe). Ante las quejas de la población por la falta de sirenas o alertas en sus celulares, Hernando Tavera señaló que si el sistema hubiera estado activo en Chimbote, el tiempo de aviso habría sido de apenas 1 o 2 segundos, debido a la cercanía del epicentro.

Para ciudades más alejadas como Huaraz o Huarmey, el tiempo de ventaja sería mayor, pero para la zona del epicentro, la única defensa real es la cultura de prevención y vivir en estructuras sismorresistentes. "La alerta es una herramienta, pero no salva vidas si no hay prevención previa", sentenció.

Por otro lado, al ser consultado sobre el riesgo de un evento de mayor magnitud, el titular del IGP recordó que el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Históricamente, la costa peruana ha sido escenario de grandes terremotos, y por la naturaleza cíclica de estos eventos, un silencio sísmico prolongado solo significa que se está acumulando más energía.

"Los sismos se van a repetir porque son cíclicos. Quizás nos toque a nosotros o a las nuevas generaciones, pero el sismo va a ocurrir y no lo podemos evitar", concluyó Tavera, instando a las familias a tener siempre lista su mochila de emergencia y a identificar las zonas seguras en sus hogares.

De esta manera, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó 30 réplicas tras el sismo de magnitud 6.0 en Chimbote. Por ello, Hernando Tavera recordó que cada hogar cuente con una mochila de emergencia actualizada y que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para salvaguardar la vida.