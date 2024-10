¡Indignante! Dirigente de comedor popular fue atacada con un cuchillo por extorsionadores en VMT

La inseguridad ciudadana en Lima sigue empeorando cada día más, y las nuevas víctimas de los extorsionadores son las personas más vulnerables. Esta vez, en Villa María del Triunfo, la dirigente de un comedor popular fue atacada con un cuchillo por dos sujetos, como advertencia para que paguen cupos.

Un informe emitido por ATV dio cuenta del terrible hecho, donde Doña Cristina narra el momento de terror que vivió cuando se encontraba cocinando en el comedor de la zona conocida como '10 de Octubre, en José Gálvez, en el mencionado distrito.

Según contó la víctima, quien es de la tercera edad, no entendía el motivo del ataque en su contra, ya que hasta el momento no habían recibido ningún tipo de amenaza.

"Veo a los dos aquí, uno me agarra del pelo y me tiré hacia atrás, entonces yo grito '¡auxilio vecinos!' y me tiran un puñetazo", narró Doña Cristina.

Además, aseguró que los delincuentes no pasan de los 30 años y son de nacionalidad extranjera.

Pero el ataque no quedó ahí, ya que la madre de familia contó que uno de los delincuentes agarró el cuchillo con el que ella estaba cocinando y le hizo un corte en el brazo, cuya herida apenas está sanando debido a su profundidad.

Cocineras se niegan a pagar cupos

Tras el violento ataque a una de sus integrantes, las madres de familia del comedor popular se mostraron sumamente indignadas, ya que hasta el momento no habían recibido ninguna amenaza ni les habían pedido pagar cupos.

"No me decían qué querían, solo me insultaba y me mentaban la madre. Uno de ellos le dijo al otro: 'sácale su miércoles y así nos van a dar algo'", contó Doña Cristina.

Unos días después del ataque, los extorsionadores enviaron un mensaje escrito a mano que decía: "Pagas o atacamos a otra señora". Sin embargo, todas se han mostrado en contra de pagar cupos, ya que indican no tener dinero.

"No pensé que nos iba a tocar a nosotras, pero seguimos cocinando. No vamos a pagar cupos porque no tenemos plata, aquí el menú cuesta 3.50", expresó otra mamita sumamente preocupada.

De esta forma, las madres de familia de un comedor popular en Villa María del Triunfo viven un calvario, ya que una de ellas fue atacada con un cuchillo, y los extorsionadores han amenazado con seguir atacando a más señoras si no pagan cupos.