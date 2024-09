PPK sobre el indulto a Alberto Fujimori tras su fallecimiento: "No me arrepiento de lo que hice"

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) habló recientemente sobre su polémica decisión de indultar a Alberto Fujimori en 2017, asegurando que no se arrepiente de haber tomado esa medida. En el contexto de la muerte del expresidente Fujimori, PPK aseguró que su decisión estuvo basada en razones humanitarias y en la importancia de la reconciliación en el país.

En una entrevista con Canal N, PPK expresó su pesar por la muerte de Fujimori, ocurrida el 11 de septiembre de 2024, y defendió su decisión de otorgarle el indulto.

El expresidente explicó que, desde su campaña para llegar a la presidencia, ya tenía en mente la posibilidad de indultar a Fujimori debido a su delicado estado de salud.

Indulto humanitario, no un perdón. Kuczynski subrayó que el indulto otorgado a Fujimori no significaba perdonar los crímenes por los que fue condenado, sino permitirle cumplir su sentencia en casa debido a su avanzada edad y problemas de salud.

Reconciliación en el Perú. Una de las principales razones detrás de la decisión de Kuczynski fue su deseo de contribuir a la reconciliación en el país, que ha estado dividido durante años.

A pesar de las críticas que recibió por el indulto, PPK dijo que no se arrepiente de su decisión. "Su muerte hoy me ha dado la razón. No me arrepiento de haber hecho lo que hice", reafirmó Kuczynski en otra entrevista dada a Milagros Leiva.