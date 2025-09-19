Precio del DÓLAR HOY, 19 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en Perú continúa mostrando una tendencia de calma en el mercado cambiario. Este viernes 19 de setiembre la divisa estadounidense inició la jornada con un leve ajuste, pero manteniendo la estabilidad que ha caracterizado las últimas semanas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se ubica en S/ 3.482, mientras que el de venta alcanza S/ 3.491. Estos valores confirman que el dólar sigue sin grandes sobresaltos, ofreciendo un escenario predecible para operaciones financieras y comerciales.

Mercado sin sobresaltos. Durante las últimas semanas, el billete verde ha registrado movimientos mínimos. Tras un inicio de setiembre con cifras cercanas a S/ 3.53, el tipo de cambio ha ido bajando gradualmente, pero sin mostrar volatilidad que alarme a los inversionistas o a las familias que manejan deudas en esta moneda.

Precio del dólar del 1 al 19 de setiembre. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta calma responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas en el mercado local. Además, la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR) sigue siendo clave para evitar variaciones bruscas, interviniendo solo cuando es necesario para frenar cambios inesperados.

Efectos en la economía. Este escenario favorece a importadores y exportadores, quienes pueden planificar con mayor certeza sus costos de operación. También beneficia a quienes tienen créditos en dólares, ya que la estabilidad en la cotización permite prever pagos sin incrementos inesperados.

En el día a día, los bancos y casas de cambio mantienen márgenes de compra y venta sin cambios significativos, lo que permite a los ciudadanos realizar transacciones con tranquilidad, ya sea para viajes, compras en el extranjero o ahorro en divisas.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 19 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se cotiza este viernes 19 de setiembre con un precio de S/ 3.482 para la compra y S/ 3.491 para la venta, consolidando una tendencia estable. Esta situación ofrece un mercado cambiario confiable, que brinda seguridad a empresas, inversionistas y ciudadanos que realizan operaciones en dólares, marcando el cierre de la semana laboral con un panorama previsible y positivo.