Precio del DÓLAR HOY, 18 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el mercado peruano sigue moviéndose dentro de un rango previsible. Este jueves 18 de setiembre, la cotización del dólar muestra una ligera variación, manteniendo la calma que caracteriza al mercado cambiario en las últimas semanas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según el reporte oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se sitúa en S/ 3.480, mientras que el de venta alcanza S/ 3.488. Estos valores confirman que la divisa estadounidense continúa estable, sin sobresaltos que alteren las operaciones financieras de ciudadanos y empresas.

Comportamiento del mercado. En las últimas jornadas, el dólar ha mostrado pequeños descensos que no afectan la tendencia de estabilidad. Tras semanas de cotizaciones alrededor de los S/ 3.50, el tipo de cambio refleja un equilibrio entre la oferta y la demanda, sin presiones que provoquen alzas bruscas.

Precio del dólar del 1 al 18 de setiembre. (SUNAT)

Especialistas indican que esta estabilidad responde a factores externos controlados, como la moderación en las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y un flujo de capitales constante en la región. A nivel interno, el Banco Central de Reserva (BCR) continúa vigilante, dispuesto a intervenir si surge alguna volatilidad.

Impacto en la economía. Para los exportadores e importadores, este escenario es positivo, ya que permite planificar operaciones sin riesgo de encarecimiento de productos. Las familias con deudas en dólares también se benefician, al no enfrentar incrementos en sus cuotas mensuales.

El mercado local, por su parte, mantiene la confianza. Tanto bancos como casas de cambio reportan una demanda estable, lo que refuerza la idea de que el dólar seguirá moviéndose dentro de márgenes controlados en los próximos días.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 18 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre conviene estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú se cotiza este jueves 18 de setiembre con un precio de S/ 3.480 para la compra y S/ 3.488 para la venta, confirmando una tendencia de estabilidad que favorece a empresas, inversionistas y ciudadanos. La calma del mercado cambiario ofrece un panorama predecible que facilita las operaciones financieras y aporta tranquilidad a quienes dependen de la divisa estadounidense.