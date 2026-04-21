Precio del DÓLAR HOY, martes 21 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú presenta una ligera variación este martes 21 de abril de 2026, pero continúa dentro de un rango estable en el mercado cambiario. Según la SUNAT, la moneda estadounidense mantiene un comportamiento moderado.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 21 de abril, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.430, mientras que el precio de venta alcanza los S/ 3.444. Estas cifras muestran un leve ajuste respecto al día anterior, sin representar un cambio significativo.

En los últimos días, el dólar ha registrado pequeñas variaciones, pero sin movimientos bruscos. El sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril, el precio de compra fue de S/ 3.379 y el de venta de S/ 3.385, manteniéndose sin cambios durante ese periodo.

Luego, el martes 14 de abril, el tipo de cambio bajó ligeramente a S/ 3.365 (compra) y S/ 3.379 (venta). Posteriormente, el miércoles 15 el dólar subió a S/ 3.380 y S/ 3.390.

Precio del dólar del 1 al 21 de abril.

El jueves 16 se registró un incremento más notorio, con S/ 3.425 para la compra y S/ 3.436 para la venta. El viernes 17 el valor se mantuvo casi igual, en S/ 3.429 y S/ 3.436. Finalmente, el sábado 18, domingo 19 y lunes 20 el tipo de cambio se estabilizó en S/ 3.435 (compra) y S/ 3.442 (venta).

Este comportamiento confirma una tendencia estable con ligeros ajustes. Aunque el dólar ha tenido pequeñas subidas y bajadas, estas no han sido drásticas y se mantienen dentro de un rango controlado.

En medio de este escenario, el mercado sigue atento al contexto político local, marcado por las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, este proceso no ha generado impactos fuertes en el tipo de cambio. A nivel internacional, la calma en los mercados financieros también ayuda a sostener esta estabilidad.

Para los peruanos, esta estabilidad representa tranquilidad. Evita cambios bruscos en los precios de productos importados o servicios ligados al dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 21 de abril de 2026 planeas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación y así evitar sorpresas. Ten presente que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te permitirá cuidar mejor tu dinero y sacarle mayor provecho.

Asimismo, se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio actualizado del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú registra una leve variación este martes 21 de abril, pero se mantiene estable. Todo indica que el tipo de cambio seguirá moviéndose dentro de un rango moderado en los próximos días.