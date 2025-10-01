RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Señor de los Milagros 2025: Conoce las fechas y el recorrido oficial para todas sus salidas de octubre

La procesión del Señor de los Milagros volverá a las calles de Lima y Callao en octubre y noviembre, con recorridos que incluirán plazas, hospitales e instituciones emblemáticas.

Recorridos del Señor de los Milagros
Recorridos del Señor de los Milagros (Difusión)
01/10/2025

Lima se alista para teñirse de morado una vez más con la tradicional procesión del Señor de los Milagros. Este 2025, las salidas se realizarán los días 4, 18, 19, 26 y 28 de octubre, además del 1 de noviembre, recorriendo calles principales e instituciones emblemáticas de la capital.

Cómo ya es de costumbre, la imagen del Señor de los Milagros recorrerá las principales avenidas, calles y jirones del centro histórico de Lima, por lo que las personas que transiten por la zona en las determinadas fechas, deben tomar precauciones, ya que habrán desvíos vehiculares y algunos lugares tendrán gran aglomeración de personas.

Recorridos oficiales del Señor de los Milagros

El sábado 4 de octubre, desde el mediodía, las andas saldrán del Monasterio de Las Nazarenas. El recorrido seguirá por la avenida Tacna, jirones Chancay y Conde de Superunda, además de la avenida Emancipación, para finalmente retornar al Santuario. Será la primera salida, marcando el inicio de las celebraciones.

Recorrido del 4 de octubre
Recorrido del 4 de octubre

El viernes 18 de octubre, la procesión comenzará a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas. Pasará por la Plaza Mayor para recibir homenajes en Palacio de Gobierno, el Arzobispado y el Congreso. Más tarde, el anda llegará a la Iglesia del Carmen, en Barrios Altos, tras recorrer importantes calles limeñas.

El sábado 19 de octubre, también desde las 6:00 a. m., el Cristo Moreno partirá de la Iglesia del Carmen hacia el Hospital Dos de Mayo. Luego visitará el Hospital Almenara, recibirá homenajes en el Palacio de Justicia y culminará su trayecto retornando al Santuario por el centro histórico de Lima.

Señor de los Milagros será llevado al Callao

El domingo 26 de octubre será un día especial, ya que el Señor de los Milagros llegará al Callao en el Nazareno Móvil. El recorrido incluirá avenidas como La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña, llevando la bendición a los fieles chalacos, antes de regresar nuevamente al Monasterio de las Nazarenas en Lima.

El martes 28 de octubre, fecha central, visitará el Hospital Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Finalmente, el sábado 1 de noviembre será la última salida, en la que recorrerá avenidas céntricas para retornar al Monasterio, donde permanecerá hasta el próximo año.

De esta manera, el Señor de los Milagros recorrerá Lima y Callao durante todo octubre e inicios de noviembre, llevando fe y esperanza a miles de devotos. Cada procesión tendrá paradas especiales en instituciones, plazas y hospitales, reafirmando una tradición que sigue siendo símbolo de unión, devoción y cultura en el país.

