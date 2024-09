Sergio Tarache se declara culpable del feminicidio de Katherine Gómez pero se NIEGA a pagar reparación civil

Este 10 de septiembre, el venezolano Sergio Tarache finalmente admitió ser responsable del feminicidio agravado de la peruana Katherine Gómez, un acto de violencia contra la mujer ocurrido en la ciudad de Lima en marzo del año pasado, que ha generado indignación en todo el país.

Cabe resaltar que el venezolano le roció gasolina a la joven y luego le prendió fuego. Ante ello, el feminicida fue extraditado en enero del 2024 luego de huir a Colombia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Sergio Tarache se declara culpable

Sergio Tarache Parra, ciudadano venezolano, admitió los cargos y se declaró culpable del delito de feminicidio de Katherine Gómez, ocurrido en marzo de 2023, durante el juicio oral llevado a cabo este martes, 10 de septiembre, en el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima.

En su declaración, el acusado pidió disculpas a los familiares de la víctima, quien falleció debido a las graves quemaduras sufridas después de que Tarache le prendiera fuego en plena vía pública. "Acepto los hechos que se me imputan, gracias a mi defensa (...) debo pedir disculpas a toda la familia por lo sucedido", sostuvo Tarache, quien además se mostró en desacuerdo con el monto de la reparación.

La Fiscalía de la Nación reiteró que, según el Código Procesal Penal, no se reduce la pena de 30 años que se solicita contra Tarache Parra, ya que no existe ese tipo de beneficio en casos de feminicidio. No obstante, el acusado manifestó que no está de acuerdo con el pago de la reparación civil de 500 mil soles.

"Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, sin embargo, no acepto la reparación civil", sostuvo el feminicida.

Piden cadena perpetua

Cinthia Machare, madre de Katherine Gómez, manifestó su "decepción" ante la solicitud de 30 años de prisión para Sergio Tarache, afirmando que solo estará en paz cuando el feminicida confeso sea condenado a cadena perpetua.

"Si no le corresponde la cadena perpetua... La verdad es que estoy decepcionada porque, en su momento, ellos me prometieron algo a mí y yo, como ciudadana y madre, esperé que cumplieran", aseveró la madre de la víctima.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), a través de sus redes sociales, también opinó que este tipo de violencia extrema debe ser sancionado con la pena máxima, es decir, cadena perpetua para Sergio Tarache.