Tottus inaugura nueva tienda en Izaguirre y sorprende con precios bajos

Con el firme compromiso de seguir llevando calidad al mejor precio, Tottus abrió las puertas de su nuevo hipermercado en la Av. Izaguirre. Esta apertura marcó un hito para los vecinos de la zona, quienes ahora cuentan con un espacio más grande para realizar sus compras.

Inauguración de Tottus Izaguirre

La fiesta del ahorro llegó a Lima Norte. Tottus inauguró oficialmente su nueva tienda en la Av. Izaguirre, consolidando su presencia en el distrito de San Martín de Porres con un local más grande y listo para recibir a miles de familias.

La nueva tienda en Izaguirre no solo ofrece comodidad, sino que llega con la promesa de cuidar el bolsillo familiar. Los clientes podrán acceder a precios bajos y un ahorro real para optimizar su presupuesto mensual.

La tienda Tottus Izaguirre se inauguró en el mes de diciembre 2025 con una propuesta comercial mucho más agresiva, basada en precios exclusivos que garantizan un ahorro superior frente a la competencia. Además de ofrecer una propuesta integral para el hogar, desde ese periodo se realizan activaciones constantes y una comunicación fluida para elevar la experiencia de compra.

Karibeña presente en la apertura de Tottus Izaguirre

La apertura no solo destacó por su infraestructura, sino por la espectacular activación que se realizó junto a Radio Karibeña, que puso el ritmo mientras los clientes descubrían ofertas que realmente sorprendieron. La tienda se transformó en un escenario donde las promociones y el baile fueron los protagonistas.

La interacción con el público fue constante. radio Karibeña y Tottus no escatimaron en regalos. Sobre una mesa decorada con los colores de la marca, se exhibieron gorras oficiales de Tottus y otros premios para los presentes.

"Precios bajos, 'Lo puedo Tottus' y calidad", expresó un cliente entrevistado durante la activación.

Karibeña estuvo presente en la apertura de Tottus Izaguirre.

El lema de la campaña, 'Lo Puedo Tottus', resuena con fuerza en un contexto donde el ahorro es fundamental. En esta apertura se destacaron los precios bajos que caracterizan a la cadena de hipermercados. Los clientes que se acercaron al local de Izaguirre y pudieron comprobar de primera mano los descuentos.

De esta manera, con esta nueva apertura en la Av. Izaguirre, Tottus reafirmó su compromiso de ser el mejor aliado de las familias de Lima Norte al ofrecer calidad y precios bajos en un solo lugar. Visita este local más amplio y disfruta de una experiencia de compra única, diseñada para que tu presupuesto rinda mucho más cada día.