Azucena Calvay revela que trata de no hacer caso a los comentarios negativos: "No me afecta mucho"

Azucena Calvay es una de las cantantes femeninas que ha ingresado con fuerza en la cumbia peruana. Así como sube en popularidad con sus temas, también tiene muchos haters o detractores que llenan de malos comentarios. ¿Cómo le afecta?

La artista Azucena Calvay es una reconocida cantante dentro de la cumbia peruana que cuenta con un año y medio con su propia orquesta. En este tiempo, la joven ha sabido proyectarse muy bien y sacar muchas producciones musicales, logrando ganarse la simpatía de miles de peruanos.

Por medio de sus redes sociales, anuncia sus nuevas producciones musicales y presentaciones por todo el país. Es así como la joven artista ha avanzando con mucha fuerza, logrando posicionarse como una de las más solicitadas artistas en la cumbia. En una entrevista con el medio Trome, la intérprete fue consultada sobre los haters y cómo toma los malos comentarios.

"En el escenario me conocen muchas personas, sobre todos los que me siguen, pero en mi vida personal sí soy rebelde. No hago caso a las críticas, obviamente a las críticas constructivas siempre habrán y eso se respeta, pero hay críticas negativas que simplemente no les hago caso", dice Azucena Calvay.