¡Casi se convierte en doctor! Tony Rosado cuenta en Ke Rica Mañana cómo inició su carrera musical

El cantante Tony Rosado es un reconocido artista de la cumbia peruana que ha cautivado al público con su voz durante muchos años. Hoy llegó al programa de Ke Rica Mañana para contar cómo fueron sus inicios en la música y cómo casi se convierte en doctor, en vez de cantante.

El querido cantante Tony Rosado llegó hoy al programa de Ke Rica Mañana para contar un poco más sobre sus proyectos, su vida, sus próximas nupcias y responder algunos saludos de sus fieles seguidores. Además, cantó varios de sus éxitos a pedido del público oyente de Radio Karibeña.

Durante el programa, el 'Ruiseñor de la Cumbia' recordó cómo inició su carrera musical. Tony Rosado reveló que cuando terminó sus estudios en su colegio de Piura, viajó a Lima para postular a la carrera de Medicina Humana en la Universidad de San Marcos. El quiso seguir los pasos de su hermano que es doctor, pero no logró ingresar. Entonces, decidió realizar una carrera técnica de cinco años de electrónica.

Luego de Armonía 10, pasó por otras agrupaciones de cumbia como Agua Marina y Miel de Abeja. Finalmente, decidió continuar su carrera artística como solista junto a su propia orquesta, creando muchos éxitos musicales que le canta al desamor. Según cuenta Tony, las canciones que canta son inspirados de la infidelidad que sufrió en su primer matrimonio.

El artista de cumbia comentó en el programa de Ke Rica Mañana que se está preparando para volver a grabar grandes éxitos que interpretó al inicio de su carrera musical. Tony Rosado comentó que hay grupos que interpretan esas canciones de antaño de él para hacerse conocidos, pero que no generará demandas, ni denuncias.

"Estoy grabando mis canciones antiguas que casi las época de oro no la han escuchado, pero hay grupitas que las están cogiendo para hacerse conocidos, no soy de esas personas que le gusta denunciar. Son bastantes canciones muy bonitas que grabé en esa época cuando me hice conocido en Trujillo, el furor fue fuerte. Higinio me escuchó y me trajo a Lima", recuerda el cantante.