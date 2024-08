Deyvis Orosco emocionado tras el estreno de 'Tu Nombre y el Mío': "Ha sido regresar a mis inicios"

El miércoles 7 de agosto se estrenó la serie biográfica del cantante Deyvis Orosco desde pequeño. Por medio de las redes sociales, se dio a conocer que el artista junto a su esposa y todo el elenco de la telenovela vieron el primer capitulo que emocionó no solo a ellos, sino al público en general.

Esta producción dirigida por Michelle Alexander ha cautivado al público con este primer estreno de 'Tu Nombre y el Mío'. La serie que cuenta la vida de Deyvis Orosco, inició con videos archivo cuando velaron al cantante Johnny Orosco y al Grupo Néctar en Lima, tras el trágico accidente ocurrido en Argentina.

Luego, hacen un resumen de un pequeño Johnny Orosco cantando, conociendo a su pareja Eva (madre de Deyvis), nace el pequeño Deyvis Orosco y cómo se despedían del fundador del Grupo Néctar cada vez que viajaba para cantar. Todo el primer capítulo lleno de muchas emociones a los televidentes, incluso varias personas del elenco votaron algunas lágrimas en algunas escenas.

Por medio de sus redes sociales, el 'Bomboncito de la Cumbia' compartió cada momento que vivieron en el estreno de la serie. Los sentimientos se encontraban a tope, que el querido cantante compartió un video en sus historias informando que no podía dormir por tanta emoción y dedicó algunas palabras.

"Pueden creer que terminando el primer capítulo, me vine para el estudio porque no iba poder dormir. Estoy muy emocionado, miren la hora y ha sido como cerrar los ojos y regresar a mis inicios. Quiero agradecerles a todos por todas sus muestras de cariño y agradecerles por tantos años acompañándome. Los quiero mucho de verdad, mañana ya saben a ver la novela" , expresó.

Este primer capítulo de 'Tu Nombre y el Mío' ha cautivado al público por completo lleno de muchas emociones. Muchos usuarios comentaron por las redes sociales que los hizo llorar casi todo el momento. Además, comentaron que los ha enganchado y esperan con ansías el próximo episodio.

"Casi todo el capítulo lloré", "Me encantó tremendo capitulo, casi todo el capítulo lloré", "Estuvo buenazo, tremendo capítulo", "Un capítulo muy bueno, pero triste lloré tanto", "Muy buen estreno, excelente capítulo me engancha", "Me encantó, que hermoso", "Excelente, Vamos por más", fueron algunos de los comentarios.