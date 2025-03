Irvin Saavedra se despide de su amigo Paul Flores en conmovedor mensaje: "Eras como mi hermano"

Hoy se lleva a cabo el velorio del cantante Paul Flores 'El Russo' en su ciudad natal de Piura, donde varios compañeros han llegado para despedirse. A través de sus redes sociales, Irvin Saavedra se despidió con un conmovedor mensaje hacia su amigo de muchos años.

El último domingo, Armonía 10 sufrió un ataque de extorsionadores que cobró la vida del cantante Paul Flores. Toda la delantera estuvo en aquel bus cuando fue atacado a balazos. Horas antes estuvo en una presentación donde estuvo cantando varios de sus éxitos musicales.

El cantante Irvin Saavedra, también parte de la delantera de Armonía 10, era uno de los más cercanos al querido 'Russo'. A través de sus redes sociales, su compañero le dedicó un conmovedor mensaje de despedida recordando momentos que compartieron y que siempre le hacía reír. Así mismo, compartió fotografías de ambos en el escenario y un video donde se demuestra la amistad que tenían casi como hermanos.

"Por qué te me fuiste mi Ruqui Paduqui, eres como mi hermano que siempre estaba ahí en las buenas y malas. Una excelente persona contigo no había penas ni tristezas, como te decía siempre y ahora quien nos hará reír y me contestaste 'Seré tu payaso'. Siempre te recordaré mi Rusito", expresó en sus redes sociales.