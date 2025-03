José Quiroga sobre la muerte de Paul Flores y extorsiones: "Siempre denunciamos, pero no hacen nada"

Dentro de la cumbia, muchas agrupaciones y artistas se han sentido conmovidos por la partida de Paul Flores 'El Russo' a manos de extorsionadores. Ante ello, José Quiroga se pronunció sobre esta ola de extorsiones a todo el Perú.

El maestro José Quiroga es uno de los fundadores de Agua Marina, quien con el resto de los integrantes llegaron a la casa de Paul Flores en Piura para estar presentes en su velatorio. El compositor y músico expresó algunas palabras acerca de la pérdida de un colega piurano, que se fue producto de las extorsiones.

"Es un hermano musical, una trayectoria impecable y en un grupo muy importante, queremos que el pueblo sienta ese dolor y reaccione a estas cosas que están pasando (...) Estamos tristes por esta trágica acción que han hecho los criminales, estamos muy preocupados por toda la situación que está pasando nuestro querido Perú. Hemos sido uno de los primeros que ha protestado ante las autoridades porque esto no puede seguir sucediendo" , expresó ante las cámaras de Exitosa Noticias.

Luego, el líder dela agrupación de cumbia también expresó su preocupación por el avance de las extorsiones en el país que no solo afecta a los artistas, sino a todo el país. Ante ello, reveló que siempre han denunciado que sufren de estos chantajes, pero que nunca los han podido capturar.

"Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos, no solo las agrupaciones y tenemos que alzar nuestra voz ante las autoridades. Estamos en esta situación y siguen las extorsiones. Siempre denunciamos las extorsiones, pero no pasa nada, tiene que pasar algo trágico para que las autoridades recién se pongan", agregó.