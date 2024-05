Milagros Díaz se confunde nuevamente con la letra de una canción y fans se divierten: "Así la queremos"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones más queridas del país y hace poco, ingresó la vocalista Milagros Díaz. La joven se ha ganado el corazón del público con su talento, humildad y ternura. En el último concierto de la agrupación, la vocalista se confundió la letra de una canción y fans se divierten con ella.

¡Milagritos Díaz se confunde la letra!

La joven Milagros Díaz ingresó a Corazón Serrano hace un par de meses y desde entonces, ha conquistado al público con su voz y bella forma de ser. Los seguidores de la agrupación han quedado impactados con el talento de la cantante de 18 años.

El grupo de cumbia estuvo realizando una presentación en Oxapampa, donde cantaron sus mejores éxitos. El directos musical Edwin Guerrero grabó un momento muy divertido para los integrantes y público. Milagros Díaz se encontraba interpretando el tema "Mix Cielo Gris", cuando nuevamente se confundió con la letra.

Milagritos cantaba cuando dijo "ya no hay de volver" y la letra correcta es "ya no he de volver". Esta confusión causa risa entre sus compañeras, quiénes la corrigieron y cuando lo cantó correctamente, todas celebraron y bailaron con mayor fuerza.

¡El público se divierte!

El video fue publicado por un fan de Corazón Serrano que vio el video que subió Edwin Guerrero. A poco tiempo de publicarse, se volvió viral en redes sociales con muchos comentarios de sus seguidores que se divierten con las ocurrencias de la cantante Milagros Díaz.

"Que rico baile se metieron Ana Lu y Briela, todo lo que ocasiona Milagritos", "Lo cantaba también así como Milagritos", "Noo vale, yo lo decía así todo el tiempo jaja", "Qué lindo ambiente laboral, se nota la amistad que se tienen", "Suele pasar, son cositas", "Que bien se llevan las chicas", "Igual es hermosa Milagritos, todo le cae bien", "jaja esa Mili es una loquita, pero así la queremos", "Ella y sus Milibloopers".

Nuevas producciones de Corazón Serrano

El grupo de Corazón Serrano ha estado durante varios días en la ciudad de Oxapampa, relajándose con sus bellos lugares, pero también para otras actividades. La agrupación estuvo grabando dos nuevos videoclips y fueron captados por muchos fanáticos en la plaza.

@corazon.serrano Tuvimos el agrado de grabar dos nuevos videoclips en la hermosa OXAPAMPA. Pronto ... 🎶🎶🎶 ♬ sonido original - Corazón Serrano Perú

Una de estas dos nuevas producciones de Corazón Serrano, sería en la voz de la querida jovencita Milagros Díaz. Por medio de sus redes sociales, el grupo compartió un video donde grabaron otras escenas, aunque no anunciaron de qué tema se trataría, ni cuando se estaría lanzando.