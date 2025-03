Pamela Franco revela cómo se siente tras toda la polémica: "Malos momentos siempre van a existir"

En los últimos días, Pamela Franco ha sido blanco de críticas luego que Pamela López apareciera en 'El Valor de la Verdad'. Ante ello, comentó que si ha tenido bajones en su vida, pero sabe reponerse para seguir avanzando en su carrera musical.

La cantante Pamela Franco llegó hoy a Radio Karibeña como parte del lanzamiento de su nuevo sencillo "Escándalo". Además, estuvo dando su opinión acerca de las críticas que viene sufriendo en todos lados. Así mismo, comenta cómo se siente en estos momentos tras lo sucedido en los últimos días y se sincera con su respuesta.

"Tengo mis momentos, mis bajones como digo, pero ¿A quién no le da un bajón? se sienten tristes, que le afecten cosas. En este medio a veces hay comentarios, pero estoy aprendiendo poco a poco. Estoy en el proceso de llevarlo para reponerme rápido porque los malos momentos siempre van a existir. No solo mediáticamente sino en la privacidad, pero no puedes dejar que esos momentos ocupen todo tu día", expresó.

Si bien ha tenido muchas críticas, Franco ha sabido sobrellevar estos malos momentos para seguir avanzando. Además, ha tenido el apoyo de sus seguidores que siguen su música y sus nuevos lanzamientos, ya que su pasión siempre ha sido la música.

Pamela Franco estrenó el videoclip de "Escándalo", en que aparece junto a Christian Cueva. En las imágenes, ambos protagonizan un beso que ha generado aún más especulaciones sobre su relación. Según contó, tuvo que traer a Cueva desde Cusco para que participara en el videoclip y aseguró que la grabación fue todo un reto porque no podía concentrarse debido a las constantes bromas del futbolista.

"Esta canción, desde que la escuché, porque me hicieron escucharla y me gustó muchísimo la letra, tiene como que un parecido a la realidad, jajaja (...) Tuve que traer desde Cusco a ese modelo (Cueva), me costó, pagué. La colaboración me gustó, no sabes lo que fue grabar con él, no podía concentrarme porque ese hombre me hace reír muchísimo", expresó.