Tommy Portugal asegura que "nunca hubo nada de envidia" con Deyvis Orosco: "Éramos más cercanos"

Tommy Portugal es un reconocido artista de la cumbia peruana que ha luchado desde muy joven para convertirse en solista. Hace unas semanas, se estrenó la serie 'Tu nombre y el mío' de Deyvis Orosco, donde menciona a varios personajes a lo largo de su vida. Entre ellos, la participación de un personaje llamado 'Javier', quien usuarios comentan que es Portugal.

En la serie, Javier es un joven que ingresó al Grupo Néctar por Johnny Orosco como corista. En la ficción, este personaje sería el rival de Deyvis Orosco que le habría quitado el amor de su vida y como cantante en el grupo de su padre. Ante ello, muchos usuarios pensaron que tan pegado a la realidad sería estos últimos acontecimientos. Por ello, Tommy Portugal decidió responder, aunque aclaró que no ha visto la serie.

Portugal menciona que vio algunas escenas por redes y se parece a él por el aspecto físico, pero no sería del todo real la trama de la serie: "Tengo muchos años en la música, sé cómo funciona. Hay partes que son reales y otras no. En todo caso nunca hubo nada de envidia. Para mí su padre Johnny Orosco fue mi maestro, me dio trabajo cuando más lo necesitaba".

Luego, Tommy Portugal contó en una entrevista para el diario Expreso, que si bien no es un amigo cercano de Deyvis Orosco en la actualidad, si hay cordialidad. Aunque, menciona que cuando eran jóvenes compartían muchas cosas y cuando salían de gira, compartían cuarto.

"De jóvenes éramos más cercanos, siempre paramos juntos, nos contábamos las cosas, soñábamos con ser grandes. (Actualmente) no nos hablamos mucho, cada uno tiene su carrera". Además, aclaró que no pasó lo que hizo su personaje 'Javier' de haberlo serruchado: "Eso leí en las redes sociales, pero eso no ha pasado, yo no he serruchado a Deyvis ni me porte mal con él".