"Vamos a ser tíos": Papillón celebra el embarazo de Claudia Salazar y ella confiesa cuándo llegaría el bebé

Claudia Salazar, la integrante de Papillón, está esperando su primer bebé y su agrupación está más que emocionada. Durante su participación en el programa Ke Rica Mañana de Radio Karibeña, los miembros de Papillón no pudieron ocultar su alegría por la dulce espera de Claudia.

La noticia del embarazo de Claudia Salazar ha causado revuelo en Papillón. Durante su participación en el programa Ke Rica Mañana de Radio Karibeña, todo el equipo mostró su emoción por la llegada del bebé de Claudia.

Jhomar Reyes, el animador del grupo, compartió la feliz noticia: "Quiero comentarles que estamos muy felices. Vamos a ser tíos, porque se viene el bebito de Claudia, pero aún no sabemos si será wambrillito o wambrillita".

Mientras los demás integrantes como Nicole Flores y Karen Peña sonreían emocionados, Claudia simplemente no podía ocultar su felicidad.

Cuando Jhomar le preguntó a Claudia qué cree que será, la respuesta fue una mezcla de ilusión y misterio: "Mira, yo he soñado primero que iba a ser varón. Soñé con la torta, con el liquidito así azulito, pero después pasaron semanas y soñé con una bebita, con una mujercita".

Aunque está encantada con la idea de ser mamá, Claudia aún no sabe si su bebé será niño o niña, pero está feliz por igual. Nicole Flores, siempre curiosa, mencionó que Claudia podría estar esperando dos hijos. Con una sonrisa, Claudia contestó que solo uno.

La futura mamá agregó que, a lo largo del embarazo, algunas personas le han dicho que va a ser un varón, mientras que otras le aseguran que será una niña, dejándola más confundida aún sobre el género.

En el programa, Alexandra Horler no pudo evitar preguntar si le gustaría que su bebé se dedicara a la música, algo que Claudia tiene claro desde pequeña.

"Ay, sí, sería genial. Porque esto mi papá me inculcó desde muy chiquitita, la música, y me gustó. Mi hermano también es músico, mi hermanita recién está empezando a ver qué le gusta. Pero a mí sí me gustaría que fuera también músico o cantante", reveló.